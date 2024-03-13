「許多台商已從中國撤出」　賴清德見華府智庫提台商擴張主張

▲副總統賴清德13日接見「華府學者代表團」，訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）等人。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德13日接見「華府學者代表團」時表示，中國政經局勢的不穩定，以及經商環境大不如前，有許多台商已從中國撤出，至美國、日本、歐洲及印太區域等，如果台灣能加入區域經濟，相信對產業發展及對台商事業擴張非常重要。

賴清德表示，2024年是國際的選舉年，台灣在2個月前也剛完成備受矚目的總統和立法委員選舉。國際社會關注的是在中國文攻武嚇、強力介入下，台灣人民會做出何種選擇，而台灣人民仍然堅定用手中神聖的選票，表達台灣希望在民主道路上與國際民主陣營共同合作，持續走入國際。

賴清德提到，5月20日他與副總統當選人蕭美琴就任後，期盼繼續得到大家的支持。政治上，他將持續維持台海和平現狀，提升印太的和平與穩定；在經濟產業上，也希望台灣能加入國際供應鏈，並得到美國政府及國際社會的支持，讓台灣有機會加入區域經濟。

賴清德說，由於中國政經局勢的不穩定，以及經商環境大不如前，有許多台商已從中國撤出，至美國、日本、歐洲及印太區域等，如果台灣能加入區域經濟，相信對產業發展及對台商事業擴張非常重要。

賴清德指出，不論是G7領袖會議結論，或是美國總統及國際社會領袖都關注，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。台灣位處第一島鏈，直接面對中國的威脅，責任是盡所能維持印太和平穩定。他希望國際社會持續關注台海和平穩定，相信在台灣與國際社會共同合作之下，才能讓這個區域維持和平與穩定。

本次訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明（Jude Blanchette）。