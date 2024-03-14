　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青年座談女性從政應如何突破性別天花板　李安妮：勇敢相信自己夠格

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Y’s Day週三青年日探討「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣在性別平權方面已有所進展，也有許多優秀的女性政治從事者，但性別天花板仍舊存在。對此，李登輝基金會董事長李安妮表示，性別主流化2.0不只是期待女性進入政治場域，更關注政治的社會文化是否有真的改變，許多女性進入政壇後卻呼應了父權的性別文化，這會是相當令人遺憾的事。李安妮認為，制度面的環境已逐漸改善，她呼籲女性多做努力，克服自我信心不足的天花板，勇敢相信自己夠格、也有能力去做出貢獻。

Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」。李安妮是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀與青年對談的來賓，還包括小民參政歐巴桑聯盟政黨秘書長何語蓉、新北市議員山田摩衣、台灣綠黨祕書長王彥涵，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

在座談會上，青年們也與來賓針對若遇到不同世代的前輩以維護傳統價值為名施壓時該如何應對、不只女性會因為外貌遭受評論，面對這樣的社會文化該如何應對、男性也可以成為女性主義者等問題，進行對答與討論。

座談主持人、東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，許多時候聽到「進步」這個詞彙實令人感覺有些壓力，但這恰恰代表了我們對於性別、環境等議題的在乎，同時希望能夠持續改善。對於如何推動一個更平等的社會，陳方隅也分享了自身在網路上的議題辯論經驗，有時會遇到網友因自己姓名較中性而被誤以為是女性，筆戰到一半發現他是男性，就會想說「哎呀算了，沒事」，若他真的是女性，有可能遭受更猛烈的筆戰攻擊。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨性平部副主任蔡宜文。

民進黨性平部副主任蔡宜文以女性參政為例指出，女性候選人經常會因為外貌而受到關注，被拿來跟花瓶、長的漂亮就能選上等評論相連結，「許多時候我們離不開這樣的討論，或許是因為我們對於政治的想像與女性特質相當矛盾」，也因此才會有「穿裙子的不適合統帥三軍」這樣的評論出現。她認為，在各個領域掌握一些權力的女人應該相互連結、彼此支援，相信所處的位置是能改變一些事情的。

新北市議員山田摩衣表示，當年她決定參選時，許多媒體的標題是「台日混血」、「美女參政」，雖高興看到媒體給予肯定，但作為候選人更渴望實力被社會認可與看見，但參政過程中她也有許多心理掙扎，除了性別的歧視以外，也因為父母分別是日本與台灣人，而收到一些「日本人不要來管台灣政治」的評論。

山田摩衣表示，後來她漸漸發現在與選民握手、拜票時甚至會碰到親一下、抱一下的要求，「我們可以開朗、大方，但不代表我們能被騷擾」，這是壓力相當大的難題，也會擔心失禮、流失選票，但有多少女性參政者每日都這些狀況？近年來性騷擾的案件每年仍成長 2 成以上，被害人9成都是女性，將近5成的受害者落在 18-29 歲。在性平法規之後，性別平權的處境究竟有無進步？台灣做的夠多了嗎？還能做什麼才能降低性騷擾的案件？這是需要持續思考的。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新北市議員山田摩衣。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲小民參政歐巴桑聯盟政黨秘書長何語蓉。

小民參政歐巴桑聯盟政黨秘書長何語蓉表示，參政是有門檻的，當一個人連下一頓飯都不知道在哪的時候，很難去要求一個人去進行公共參與，想像領著微薄薪水的勞工家庭女性、或是有三個孩子的媽媽該怎麼鼓勵她出來參政，讓她相信自己是夠格的 ?歐巴桑聯盟作為一個女性草根政黨，領導哲學並非挑選一個群體中最亮眼的代表人，而是選擇最願意為自己的議題發聲、奮戰的人，當有時面對知識門檻的限制時，會以團隊的形式相互支援，是一個沒有政治明星的政黨，「女性參政並不是生理女性進入政治體制就是平權」，更需要在心理層面避免政治社會文化仍服膺於父權社會主流的期待。

台灣綠黨秘書長王彥涵表示當她決定參政時染著紅髮、穿著背心，夥伴開玩笑道「你要把頭髮染黑、衣服穿好，否則像是徛壁的（台灣話khiā-piah—ê）」，讓她意識到即便是綠黨的夥伴，也可能毫無性別意識地開了近乎是性騷擾的玩笑，雖然她當下能夠直接回應這並不好笑，但能夠想像多數的政治場域是不允許指正或反擊的。另外，王彥涵也以綠黨的理念和制度設計指出，國際綠黨有兩個特色，一是規範決策層級的任一性別不得少於三分之一，包含跨性別、男同志等討論，二是綠黨是雙召集人制，都會是一男一女為代表，也以「召集人」代稱黨主席，目的就是在降低其位階意涵。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣綠黨秘書長王彥涵。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲李登輝基金會董事長李安妮。

李登輝基金會董事長李安妮表示，她30年來的關注領域多聚焦於於經濟方面，如性別的薪資差異，而性別研究牽涉許多領域，包含政治、經濟、社會互動甚至文化等層面。她提醒，在談論性別議題時，首先可以關注組間差異，也就是男女之間的差異，接著可以更細緻地去看組內差異，也就是女性之間的差異，如諾貝爾經濟獎的研究指出，平權運動的進程許多時候來自於內部的阻礙。性別研究與權力有關，性別研究即是一門「發現不平等來自何處」的學問，而政治則是關於如何分配權力、相互制衡的學門。

李安妮指出，台灣在最新的OECD SIGI指數全球排名第二（影響婦女和女童生活關鍵領域中的歧視性社會制度指數），「這是一個由國際機構以台灣的統計數字計算、具有指標性的數字，雖然這是一件值得高興的事，但眼光回到台灣，我們想知道有多少女性在日常中感覺到樣的平權氛圍？」

李安妮強調，性別主流化2.0不只是期待女性進入政治場域，更關注政治的社會文化是否有真的改變？許多女性進入政壇後卻呼應了父權的性別文化，這是相當令人遺憾甚至感到丟臉的事。在聽完與會來賓們的觀點與分享後，李安妮也以玻璃天花板的兩個面向總結：一、主觀的自我期待天花板，覺得自身無力改變政治文化，二﹑社會氛圍制度面的進步。李安妮認為，制度面的環境正在逐漸改善，也呼籲女性多做努力，克服自我信心不足的天花板，勇敢相信自己夠格、也有能力去做出貢獻。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊也表示，近年來台灣在性別平權的表現上十分優異，各種評比皆優於日、韓，依性別不平等指數計算，台灣連續多年蟬聯亞洲第1名。然而，在美中貿易戰與疫情的影響下，高科技製造業與數位產業的就業性別差距，使整體性別薪資差距也被拉開。此外，台灣女性勞動參與率低於日、韓、美等國，而在沒有意願就業的女性中，有高達七成的女性是因照顧家庭因素而沒有選擇就業，這顯現出「男主外，女主內」的觀念仍深入台灣社會。

董思齊說，儘管台灣在性別平權方面已有所進展，也有許多優秀的女性政治從事者，但性別天花板仍舊存在，需要更多的努力和集團行動，建立更加公正和平等的社會，除必須解決同工不同酬問題，還應改變社會對性別角色的刻板印象、提高女性的勞動參與率與公共參與機會，以及加強性別平等教育，而這些努力也跟青年有很大關係，唯有全社會共同努力來實現真正的性別平權，建立更加平等與包容的公義社會，才能讓同樣受到許多結構性限制的青年們有充分發揮自己的才能的空間與機會。

▲Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

ET快訊
10歲姊姊奇蹟甦醒！小弟衝醫院：快起來我們一起上學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空軍F-16Ｖ試飛驚傳熄火！緊急降落花蓮基地　空軍司令火速奔現場

青年座談女性從政應如何突破性別天花板　李安妮：勇敢相信自己夠格

基隆東岸停車場自始都是OT案　財政部端促參法釋疑：尊重法院判決

談虐童案臉書被灌爆　王育敏：曾提修法判死但民進黨反對

華府智庫見蔡英文　達修爾：台灣醫療保健世界頂尖盼美國多學習

不滿綠營狂「卡」民主基金會！傳韓國瑜拒接董事長　本人回應了

BNT買得比郭台銘貴　陳時中點「2大疫苗採購原則」說明：必然略高

辦公室裝修費3400萬被控天價　數位部：「每坪2萬多元」低於行情

4部會被點名檢討？　唐鳳親曝跟賴清德關係：昔3大議題常互動

數位部300約聘當網軍？　唐鳳揭：佔比12％處理外敵都來不及了

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

藏壽司男客「快手投空盤」　規避系統計盤免費爽吃

F.I.R阿沁嫩妻花花持毒被逮！　前天才同台..他喊話：一起面對

空軍F-16Ｖ試飛驚傳熄火！緊急降落花蓮基地　空軍司令火速奔現場

青年座談女性從政應如何突破性別天花板　李安妮：勇敢相信自己夠格

基隆東岸停車場自始都是OT案　財政部端促參法釋疑：尊重法院判決

談虐童案臉書被灌爆　王育敏：曾提修法判死但民進黨反對

華府智庫見蔡英文　達修爾：台灣醫療保健世界頂尖盼美國多學習

不滿綠營狂「卡」民主基金會！傳韓國瑜拒接董事長　本人回應了

BNT買得比郭台銘貴　陳時中點「2大疫苗採購原則」說明：必然略高

辦公室裝修費3400萬被控天價　數位部：「每坪2萬多元」低於行情

4部會被點名檢討？　唐鳳親曝跟賴清德關係：昔3大議題常互動

數位部300約聘當網軍？　唐鳳揭：佔比12％處理外敵都來不及了

空軍F-16Ｖ試飛驚傳熄火！緊急降落花蓮基地　空軍司令火速奔現場

嘉義同濟中學剩55名學生！校長、3教師「2年沒領薪水」苦撐

虐童保母家境遭起底！傳家產破億擁12間房　老公開百萬釣船

營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西

青年座談女性從政應如何突破性別天花板　李安妮：勇敢相信自己夠格

轉戰臺南市成棒隊　前味全龍投手延續球員生涯

日媒：日美菲協調4月舉行領袖會談　合作牽制中國

寶可夢中心限定「破壞光線」系列！快龍、卡比獸模型超帥亮相

全球限量120台！勞斯萊斯推出「Ghost Prism」慶祝品牌120周年

藏壽司男客「快手投空盤」　規避系統計盤免費爽吃

政治熱門新聞

不滿綠營狂「卡」民主基金會！傳韓國瑜拒接董事長　本人回應了

基隆東岸停車場自始都是OT案　財政部：尊重法院判決

王育敏：曾提修法「虐童判死」但民進黨反對

裝修費3400萬被控天價　數位部：每坪2萬元低於行情

數位部300約聘當網軍？　唐鳳揭：佔比12％處理外敵都來不及了

BNT買得比郭貴　陳時中2原則說明：必然略高

大肚山「天弓三型」防空飛彈陣地曝光！　Google衛星清晰拍到

華府智庫見蔡英文　達修爾：台灣醫療保健世界頂尖盼美國多學習

為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

許淑華質疑北市府切割　爆兒福聯盟「2年拿北市近億標案」

唐鳳親曝跟賴清德關係：昔3大議題常互動

黃捷站上質詢台「1秒增高」　網笑歪

凱凱案未啟動重大兒虐會議？北市這樣說

檢警上銬挨轟獵巫　黃捷：社工不是罪人！施虐的是保母

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

指定男師傅！妹子穿衣才知「奶頭被看光」

即／遭惡男猛撞腦死！工程師拔管離世

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

花花曾暴瘦剩29公斤！醫生警告：不樂觀

10歲大姊奇蹟甦醒　弟衝醫院：我們一起上學

29歲網紅租屋側躺床上亡！朋友上門驚見遺體

即／台南工廠輪胎氣爆　工人遭爆頭1死1重傷

大貨車綠燈起步　女行人走在車前...當場遭輾死

轉臺南成棒　前味全投手延續生涯

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

冷氣團明晨最強「跌破10度」　下波變天雨襲2地

快訊／北台灣21:36發生有感地震　台北明顯搖晃

即／北市影城前「火燒車」　煙霧密布街頭

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面