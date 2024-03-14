青年座談女性從政應如何突破性別天花板　李安妮：勇敢相信自己夠格

▲Y’s Day週三青年日探討「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣在性別平權方面已有所進展，也有許多優秀的女性政治從事者，但性別天花板仍舊存在。對此，李登輝基金會董事長李安妮表示，性別主流化2.0不只是期待女性進入政治場域，更關注政治的社會文化是否有真的改變，許多女性進入政壇後卻呼應了父權的性別文化，這會是相當令人遺憾的事。李安妮認為，制度面的環境已逐漸改善，她呼籲女性多做努力，克服自我信心不足的天花板，勇敢相信自己夠格、也有能力去做出貢獻。

Y’s Day「週三青年日」13日晚間舉行青年座談，探討主題為「性別天花板推陳出新，進步力量該如何突圍」。李安妮是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀與青年對談的來賓，還包括小民參政歐巴桑聯盟政黨秘書長何語蓉、新北市議員山田摩衣、台灣綠黨祕書長王彥涵，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

在座談會上，青年們也與來賓針對若遇到不同世代的前輩以維護傳統價值為名施壓時該如何應對、不只女性會因為外貌遭受評論，面對這樣的社會文化該如何應對、男性也可以成為女性主義者等問題，進行對答與討論。

座談主持人、東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，許多時候聽到「進步」這個詞彙實令人感覺有些壓力，但這恰恰代表了我們對於性別、環境等議題的在乎，同時希望能夠持續改善。對於如何推動一個更平等的社會，陳方隅也分享了自身在網路上的議題辯論經驗，有時會遇到網友因自己姓名較中性而被誤以為是女性，筆戰到一半發現他是男性，就會想說「哎呀算了，沒事」，若他真的是女性，有可能遭受更猛烈的筆戰攻擊。

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲民進黨性平部副主任蔡宜文。

民進黨性平部副主任蔡宜文以女性參政為例指出，女性候選人經常會因為外貌而受到關注，被拿來跟花瓶、長的漂亮就能選上等評論相連結，「許多時候我們離不開這樣的討論，或許是因為我們對於政治的想像與女性特質相當矛盾」，也因此才會有「穿裙子的不適合統帥三軍」這樣的評論出現。她認為，在各個領域掌握一些權力的女人應該相互連結、彼此支援，相信所處的位置是能改變一些事情的。

新北市議員山田摩衣表示，當年她決定參選時，許多媒體的標題是「台日混血」、「美女參政」，雖高興看到媒體給予肯定，但作為候選人更渴望實力被社會認可與看見，但參政過程中她也有許多心理掙扎，除了性別的歧視以外，也因為父母分別是日本與台灣人，而收到一些「日本人不要來管台灣政治」的評論。

山田摩衣表示，後來她漸漸發現在與選民握手、拜票時甚至會碰到親一下、抱一下的要求，「我們可以開朗、大方，但不代表我們能被騷擾」，這是壓力相當大的難題，也會擔心失禮、流失選票，但有多少女性參政者每日都這些狀況？近年來性騷擾的案件每年仍成長 2 成以上，被害人9成都是女性，將近5成的受害者落在 18-29 歲。在性平法規之後，性別平權的處境究竟有無進步？台灣做的夠多了嗎？還能做什麼才能降低性騷擾的案件？這是需要持續思考的。

▲新北市議員山田摩衣。

▲小民參政歐巴桑聯盟政黨秘書長何語蓉。

小民參政歐巴桑聯盟政黨秘書長何語蓉表示，參政是有門檻的，當一個人連下一頓飯都不知道在哪的時候，很難去要求一個人去進行公共參與，想像領著微薄薪水的勞工家庭女性、或是有三個孩子的媽媽該怎麼鼓勵她出來參政，讓她相信自己是夠格的 ?歐巴桑聯盟作為一個女性草根政黨，領導哲學並非挑選一個群體中最亮眼的代表人，而是選擇最願意為自己的議題發聲、奮戰的人，當有時面對知識門檻的限制時，會以團隊的形式相互支援，是一個沒有政治明星的政黨，「女性參政並不是生理女性進入政治體制就是平權」，更需要在心理層面避免政治社會文化仍服膺於父權社會主流的期待。

台灣綠黨秘書長王彥涵表示當她決定參政時染著紅髮、穿著背心，夥伴開玩笑道「你要把頭髮染黑、衣服穿好，否則像是徛壁的（台灣話khiā-piah—ê）」，讓她意識到即便是綠黨的夥伴，也可能毫無性別意識地開了近乎是性騷擾的玩笑，雖然她當下能夠直接回應這並不好笑，但能夠想像多數的政治場域是不允許指正或反擊的。另外，王彥涵也以綠黨的理念和制度設計指出，國際綠黨有兩個特色，一是規範決策層級的任一性別不得少於三分之一，包含跨性別、男同志等討論，二是綠黨是雙召集人制，都會是一男一女為代表，也以「召集人」代稱黨主席，目的就是在降低其位階意涵。

▲台灣綠黨秘書長王彥涵。

▲李登輝基金會董事長李安妮。

李登輝基金會董事長李安妮表示，她30年來的關注領域多聚焦於於經濟方面，如性別的薪資差異，而性別研究牽涉許多領域，包含政治、經濟、社會互動甚至文化等層面。她提醒，在談論性別議題時，首先可以關注組間差異，也就是男女之間的差異，接著可以更細緻地去看組內差異，也就是女性之間的差異，如諾貝爾經濟獎的研究指出，平權運動的進程許多時候來自於內部的阻礙。性別研究與權力有關，性別研究即是一門「發現不平等來自何處」的學問，而政治則是關於如何分配權力、相互制衡的學門。

李安妮指出，台灣在最新的OECD SIGI指數全球排名第二（影響婦女和女童生活關鍵領域中的歧視性社會制度指數），「這是一個由國際機構以台灣的統計數字計算、具有指標性的數字，雖然這是一件值得高興的事，但眼光回到台灣，我們想知道有多少女性在日常中感覺到樣的平權氛圍？」

李安妮強調，性別主流化2.0不只是期待女性進入政治場域，更關注政治的社會文化是否有真的改變？許多女性進入政壇後卻呼應了父權的性別文化，這是相當令人遺憾甚至感到丟臉的事。在聽完與會來賓們的觀點與分享後，李安妮也以玻璃天花板的兩個面向總結：一、主觀的自我期待天花板，覺得自身無力改變政治文化，二﹑社會氛圍制度面的進步。李安妮認為，制度面的環境正在逐漸改善，也呼籲女性多做努力，克服自我信心不足的天花板，勇敢相信自己夠格、也有能力去做出貢獻。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊也表示，近年來台灣在性別平權的表現上十分優異，各種評比皆優於日、韓，依性別不平等指數計算，台灣連續多年蟬聯亞洲第1名。然而，在美中貿易戰與疫情的影響下，高科技製造業與數位產業的就業性別差距，使整體性別薪資差距也被拉開。此外，台灣女性勞動參與率低於日、韓、美等國，而在沒有意願就業的女性中，有高達七成的女性是因照顧家庭因素而沒有選擇就業，這顯現出「男主外，女主內」的觀念仍深入台灣社會。

董思齊說，儘管台灣在性別平權方面已有所進展，也有許多優秀的女性政治從事者，但性別天花板仍舊存在，需要更多的努力和集團行動，建立更加公正和平等的社會，除必須解決同工不同酬問題，還應改變社會對性別角色的刻板印象、提高女性的勞動參與率與公共參與機會，以及加強性別平等教育，而這些努力也跟青年有很大關係，唯有全社會共同努力來實現真正的性別平權，建立更加平等與包容的公義社會，才能讓同樣受到許多結構性限制的青年們有充分發揮自己的才能的空間與機會。