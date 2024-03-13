全球第一篇！部桃發表愛滋與潛伏性結核　可安全同時治療研究

▲鄭健禹醫師領軍的團隊，發表愛滋與潛伏性結核可安全同時治療研究。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由衛福部桃園醫院感染科主任暨研究發展部副主任鄭健禹醫師領軍的團隊，與台大醫院及其他14家HIV指定照護醫院攜手合作，成功進行了一項全球首次的回朔性研究，探討愛滋病（HIV）感染者同時治療潛伏性結核的可行性。研究結果刊登於影響係數11.8、世界知名感染科期刊Clinical Infectious Diseases，成為全球公共衛生界的重要參考與指引。

桃園醫院鄭健禹主任（通訊作者）13日強調，這項研究成果將對全球公共衛生產生深遠的影響，為醫護人員提供了寶貴的臨床參考，為HIV感染者的綜合治療提供了重要的指引。

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HIV感染者由於免疫系統較弱，容易感染潛伏性結核，因此世界衛生組織建議進行全面性檢測和潛伏性結核治療。然而，臨床上治療HIV感染者的結核病面臨諸多困難，包括藥物交互作用、藥物副作用和治療時間等，可能導致醫師錯開抗病毒治療。本研究發現，在進行潛伏性結核病治療期間，使用含有Dolutegravir或Bictegravir的第一線抗病毒藥物並不影響治療效果。

桃園醫院與其他15家HIV指定照護醫院，回朔收集了2019年至2022年的臨床資料，探討短期潛伏性結核病治療和HIV抗病毒藥物的組合對患者的抑制病毒治療效果和副作用。研究發現，這種治療組合可以在治療完成後的12個月內維持HIV病毒的控制，且副作用較少。

這項研究結果為同時治療愛滋病與潛伏性結核的兩難困境提供了解決方案，讓HIV患者能夠在不中斷HIV藥物的同時接受結核病治療。這對實現世界衛生組織的目標：在2025年前使九成HIV感染者進行潛伏性結核治療，做出了更為安心的一大步。