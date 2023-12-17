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一聽到照顧愛滋患者　居民「怕被感染」抗議驅離

年長的愛滋病患約在55歲時就因身體退化而面臨「長照問題」，但長照機構量能不足，等個床位幾乎「遙遙無期」。（圖／黃耀徵攝）

▲年長的愛滋病患約在55歲時就因身體退化而面臨「長照問題」，但長照機構量能不足，等個床位幾乎「遙遙無期」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

愛滋病因宣導不足，至今仍讓不少人聞之色變，連致力於協助年長者「愛滋長照」工作的「台灣關愛之家協會」也備受歧視，飽受居民抗議、逼遷，有如「都市吉普賽人」，即使政府協助介紹的房東都扛不住鄰里壓力，無奈請他們離開。為突破困境，關愛之家終於找到新據點，預計明年中設立全國第一家專責養護機構，為這群需要長照的「老愛滋」張起遮風避雨的翅膀。

早期的愛滋病藥物副作用較高，致使年長患者退化狀況較一般人快速，隨著身體機能下降與其他慢性疾病迸發，愛滋病患多在55歲時就得面臨「長照問題」，但長照機構量能不足，等個床位「遙遙無期」，再加上愛滋病被「污名化」，讓愛滋病患成為長照體系中被遺棄的族群，只能孤立無援自求多福。

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陳佳備主任無奈坦言，關愛之家時常被迫搬遷而讓設備和人力成本全都血本無歸。（圖／黃耀徵攝）

▲陳佳備主任無奈坦言，關愛之家時常被迫搬遷而讓設備和人力成本全都血本無歸。（圖／CTWANT提供）

關愛之家發現年長愛滋病患的「長照」需求完全無法被滿足，許多收容機構費用高昂，每月至少收取4至5萬元，或是一聽到愛滋病就直接拒收，這現象促使協會開始投入愛滋長照，但卻遭遇重重阻礙。因為機構及患者都被地方居民視為「不潔象徵」，甚至也有房東認為他們帶來晦氣，附近發生任何不好的事，都會被指責是協會影響了社區磁場。

「政府幫我們找地方安置，起初與區公所談得十分順利，但又因居民抗議而突然遭反對，也有房東因地方居民抗議而要求我們搬離。」成人中心主任陳佳備無奈表示，當初為了投入照護，好不容易找到合適地點落腳，各式設備與動線設計都投入了許多預算及精力，卻時常因地方居民「怕被感染」而激動反彈，讓才剛安置好的機構被迫搬離。

為了提供弱勢感染者整合性照顧服務，關愛之家預計明年中設立全國第一間愛滋長照專責機構。（圖／黃耀徵攝）

▲為了提供弱勢感染者整合性照顧服務，關愛之家預計明年中設立全國第一間愛滋長照專責機構。（圖／CTWANT提供）

陳佳備也強調，愛滋傳染途徑並非口沫，甚至與愛滋患者近距離接觸也不會就此得病，愛滋病患只要每天「定時服藥」就能穩定病情，大多數患者需面對的反而是身體退化問題，照顧一般長者及愛滋病患其實大同小異，長照之路走得艱辛主因還是「民眾眼光」，以致收容機構只能儘量低調，連招牌都不敢放上。

「台灣關愛之家協會」於2003年由現任協會秘書長楊婕妤所創辦，長期致力於協助愛滋長照、感染關懷及無國籍者收容，並於台北市、新北市、高雄市及屏東縣設有成人及婦幼部門，負責中途之家的運作。關愛之家也不屈不撓，在人煙稀少的郊區購入老舊公寓加以改建，以「共生宅」的概念提供整合性照顧服務及20多個安養床位，視個案經濟能力收費，打造全國第一個愛滋專責安養機構，預計明年中完工，希望能儘快讓感染者受到「人道」照護，讓一切困境撥雲見日。

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