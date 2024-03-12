台東8業者闖日本食品市場　未來可望與知名企業合作

▲「2024東京國際食品展」4天展期人潮創佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手在地8家業者憑食力勇闖日本市場，自3月5日至8日參展「2024東京國際食品展」，4天展期人潮較去年更盛，除了參觀人數較去年增加，同時，也吸引日本多家企業的高度興趣，商談合作機會，預估將創下千萬以上合作訂單。

台東縣政府表示，今年台灣館初步統計湧入近8,000人次(2023年約5,000人次) 參觀，台東館更是吸引了近1,000家企業買主前來進行洽談，其中包含了日本7-11公司、日本綠茶飲料之王的伊藤園、日本知名近鐵百貨、日本人氣第一連鎖藥妝店的松本清、規模最大的JAL日本航空公司、日本境內超過300多家分店的進口食品專賣店KALDI咖樂迪咖啡農場等企業。

除此之外，為提升實質企業合作機會，台東縣政府於4日在東京舉辦日本與台東產業商談會活動，吸引了14家日本在地企業買主進行一對一媒合洽談，其中包含熊本縣最大百貨公司鶴屋、日本大商社伊藤忠、食材進口大批發商等企業買主，除了對台東特色產品的驚艷外，後續也將與業者進一步洽談合作上架事宜。

同時，台東縣政府為將台東特色食材推廣至日本民眾的飲食生活，6日與日本ABC Cooking Studio聯名合作台東食材風味套餐料理教室，共吸引了近30位對台灣食材有興趣的學員們報名參與；以及自3月1日起，與日本「一石三鳥」餐廳及「明治館糕餅店」合作推出台東味特色餐點，於日本地區期間限定銷售3個月，透過料理教室及餐點融入台東味的合作方式，發現日本民眾對於台東特色產業的接受度擁有極高肯定，可見未來進入日本市場的前瞻性。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，此次攜手8家在地業者前往日本推廣，從專業國際展會到當地民眾飲食生活，除發現台東產業的高接受度及潛在性，也期待能將台東特色產業透過多元模式，深入到日本產業各項層面，並融入當地飲食文化，增進日本市場對台東食材的需求，進一步開拓更深更廣的合作機會。