韓國瑜列名提案有違中立？　傅崐萁：已充分溝通且有前例

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，兩案的共同提案人中出現立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，此舉遭民進黨團總召柯建銘認為違反議事中立。不過，傅今（13日）表示，提案前都有跟韓國瑜充分溝通，且過去王金平當院長時也有前例；另也有黨團高層透露，行政院長陳建仁日前拜訪韓江兩人時，韓國瑜就有拜託陳，「國道六號要打通，環島高鐵一定要做」。

針對韓國瑜、江啟臣提案有違中立的質疑，傅崐萁表示，韓國瑜及侯友宜在競選總統期間，都主張台灣需要上項重大交通建設，透過建立全台交通網來提升東部及南部的經濟，藉此拉近城鄉差距、平衡東西部的經濟發展，達到「交通政策平權、經濟發展共榮」。

傅崐萁也說，早在2007年王金平、鍾榮吉兩位正副院長聯手推動《生物醫藥發展條例》時就有前例，展現國會議長的高度來促進政府盡速推動政策，民生議題是全民該關注的事情而非政治攻防議題，完全與議事中立無關。

傅崐萁也向媒體透露，國民黨2月底舉辦共識營時，韓國瑜從高雄飛來花蓮，致詞完又趕飛機回去高雄，再回雲林，認為國道六號本來就應該打通。傅崐萁說，案子提出前，就有跟韓國瑜充分溝通，也參照過去國家級高度推動交通平權，這也是經濟民生法案，平衡東西部的經濟發展以及居住品質、交通平權。

另，據瞭解，陳建仁日前拜訪韓國瑜、江啟臣時，韓國瑜就馬上拜託陳，「國道六號要打通，環島高鐵一定要做」，要趕快做，這是台灣共同生活圈，等到做好時，他們已不在這個位子上，但重點是要留給兒孫使用。

對於韓國瑜、江啟臣提案，被柯建銘認為有不中立的疑慮，國民黨團高層認為，正副院長主持朝野協商，不表示意見就好，提案歸提案，這也是為何韓國瑜不當第一提案人，因為第一提案人要到委員會做提案說明。