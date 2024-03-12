　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我不會選新北市長！」　傅崐萁：不只不選還培養青年

▲▼立法院交通委員會，立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團總召傅崐萁今（12日）接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，被問到是2026年是否參加競選縣市首長？傅崐萁直言，「不可能」，「我不會選新北市長，我不可能選新北市長，不只不會去選，還培養青年才俊」。

傅崐萁在節目中提到，很多對國民黨的好朋友就是希望台灣好、兩岸和平，這是他今天還在這邊的原因，不然他早就解甲歸田，現在每天起得比雞早，凌晨一時多才能睡，每天都是黑眼圈，處理的事情很多。國家在極權統治下，民進黨窮得只剩下錢，什麼都有，有側翼、網軍、綠媒、名嘴什麼都有，所以家徒四壁的國民黨，今天有的就是赤手空拳，跟願意拼戰的勇氣，希望可以導正國家，「這是我還在這裡的原因」。

「我不會選新北市長，我不可能選新北市長，不只不會去選，還培養青年才俊」，傅崐萁透露，2022縣市長選舉，他就負責國民黨選策會，當時跟黨主席朱立倫討論策略，就是決戰北台灣，因為中台灣盧秀燕夠強夠穩，而台北市是重中之重，一定要打民意最高的，當時拍定決戰桃園，只要桃園能打贏，台北就過關、基隆就安定，當時一切都他規劃、策略跟人選都很明確，竭盡所能輔選。

王淺秋追問，那2026也這樣？不會下去選？傅崐萁馬上說，「不可能，以我的年紀就是把他們拉起來」，沒有2026就沒有2028，2028總統大選就有很大機會。2026一定是重中之重。

至於2026或是2028是否重演藍白分？傅崐萁說，2026如果藍白不合，白營六都都提一個，藍營怎麼選，這是民進黨最想看到的，綠營最怕藍白全面合作，2026合作就會不得了，六成選票基礎打綠營四成選票機會比較大，民主國家不是贏者全拿，本來就是大家分。

「我也不會參與黨主席選舉」，傅崐萁再說，他以前都是做默默推手，只是從檯面下走到檯面上，他想讓兩岸和平，讓台灣回歸國泰民安、安居樂業。對於國民黨該如何改革？傅崐萁說，改革有必要，國民黨已非過去龐大組織，如果還用黨員200萬規格來看，國民黨應該要瘦身，民進黨票選中常委才10席，國民黨怎麼29席？本來就應該要調整，空有其名沒有意義，很多都應該要調整。
 

ET快訊
惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明
康橋校車「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查
黃仁勳曝AI新趨勢　2大廠飆漲停
00940通路吃不消！協力券商開戶導流元大投信　玉山證系統塞
快訊／1歲童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明
快訊／小磨坊也出包！　被驗出禁用農藥
遭狼父性侵5次！　女兒求情「給爸爸自新機會」
惡保母「不是第一次虐童」！　親友怒爆內幕
快訊／冷氣團急凍！　5縣市低溫特報
棺木上放蘇昱鴻帥照　家屬淚喊：火來了，快跑
黃國昌老家拆了！　現場照曝
彰化小姊妹持續進步！妹胸管拔除　姊脊隨功能改善

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

嗆黃捷沒常識也要google　陳玉珍：連美國對陸都有通訊投票

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

賴清德指唐鳳表現不佳？　民進黨火速澄清：勿捕風捉影

藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

怪手開挖黃國昌汐止違建！　四叉貓直擊拆房子了

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

嗆黃捷沒常識也要google　陳玉珍：連美國對陸都有通訊投票

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

賴清德指唐鳳表現不佳？　民進黨火速澄清：勿捕風捉影

藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

怪手開挖黃國昌汐止違建！　四叉貓直擊拆房子了

快訊／海地總理請辭！　曾遭國內幫派威脅推翻

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

黃凱祥／人類享受高人一等的感覺　男女平等真的可能？

迷路法鬥跳上機車找家！　「開心逛派出所」俏皮吐舌萌翻員警

研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

朱芯儀掀「保母制度2大弊端」！無異狀卻偷施虐　痛心：誰願意生孩子

全球首創　奇美推出化學回收MMA製成之MS樹脂

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

政治熱門新聞

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

黃瀞瑩曝找柯文哲、王世堅當證婚人原因

快訊／蘇丹紅食安風暴掃到國軍　國防部：已主動查察並停止使用

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚

黃捷提案陸配入籍宣誓「放棄中國籍」　點與外配差異：修法有其必要

快訊／康橋校車翻覆　蔣赴醫院探視

快訊／3桃警電擊棒、甩棍刑求17歲「路過少年」　監察院介入調查

更多熱門

相關新聞

綠委提案陸配入籍「宣誓放棄中國身份」　林楚茵：美澳星行之有年

綠委提案陸配入籍「宣誓放棄中國身份」　林楚茵：美澳星行之有年

民進黨立委昨提案修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，新增陸配入籍需宣誓「完全放棄」中國公民身分，也需和外配一樣經過考試，且該版本中宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。對此，民進黨立委林楚茵今（12日）表示，宣誓效忠在美國、澳洲、新加坡等許多國家早已行之有年，沒有道理想要國家承認你，你卻又不承認這個國家，如果連公開宣誓都做不到為何要當台灣人？

遭傅崐萁嗆「貪汙瀆職的被告」　陳耀祥：我沒炒股也沒炒地皮

遭傅崐萁嗆「貪汙瀆職的被告」　陳耀祥：我沒炒股也沒炒地皮

國之7患？　柯建銘：傅崐萁的話「毫無參考價值」

國之7患？　柯建銘：傅崐萁的話「毫無參考價值」

藍綠立委空戰打群架！　朱立倫槓上柯建銘喊話「要節制」

藍綠立委空戰打群架！　朱立倫槓上柯建銘喊話「要節制」

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

關鍵字：

新北市長傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面