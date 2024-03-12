「我不會選新北市長！」　傅崐萁：不只不選還培養青年

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團總召傅崐萁今（12日）接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，被問到是2026年是否參加競選縣市首長？傅崐萁直言，「不可能」，「我不會選新北市長，我不可能選新北市長，不只不會去選，還培養青年才俊」。

傅崐萁在節目中提到，很多對國民黨的好朋友就是希望台灣好、兩岸和平，這是他今天還在這邊的原因，不然他早就解甲歸田，現在每天起得比雞早，凌晨一時多才能睡，每天都是黑眼圈，處理的事情很多。國家在極權統治下，民進黨窮得只剩下錢，什麼都有，有側翼、網軍、綠媒、名嘴什麼都有，所以家徒四壁的國民黨，今天有的就是赤手空拳，跟願意拼戰的勇氣，希望可以導正國家，「這是我還在這裡的原因」。

「我不會選新北市長，我不可能選新北市長，不只不會去選，還培養青年才俊」，傅崐萁透露，2022縣市長選舉，他就負責國民黨選策會，當時跟黨主席朱立倫討論策略，就是決戰北台灣，因為中台灣盧秀燕夠強夠穩，而台北市是重中之重，一定要打民意最高的，當時拍定決戰桃園，只要桃園能打贏，台北就過關、基隆就安定，當時一切都他規劃、策略跟人選都很明確，竭盡所能輔選。

王淺秋追問，那2026也這樣？不會下去選？傅崐萁馬上說，「不可能，以我的年紀就是把他們拉起來」，沒有2026就沒有2028，2028總統大選就有很大機會。2026一定是重中之重。

至於2026或是2028是否重演藍白分？傅崐萁說，2026如果藍白不合，白營六都都提一個，藍營怎麼選，這是民進黨最想看到的，綠營最怕藍白全面合作，2026合作就會不得了，六成選票基礎打綠營四成選票機會比較大，民主國家不是贏者全拿，本來就是大家分。

「我也不會參與黨主席選舉」，傅崐萁再說，他以前都是做默默推手，只是從檯面下走到檯面上，他想讓兩岸和平，讓台灣回歸國泰民安、安居樂業。對於國民黨該如何改革？傅崐萁說，改革有必要，國民黨已非過去龐大組織，如果還用黨員200萬規格來看，國民黨應該要瘦身，民進黨票選中常委才10席，國民黨怎麼29席？本來就應該要調整，空有其名沒有意義，很多都應該要調整。

