美國眾議院將通過立法「禁止使用TikTok 」　前總統川普反對

▲川普反對推動立法禁止使用TikTok。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國眾議院今年3月初起草一項立法，要求位於北京的中國母公司「字節跳動」在半年內從TikTok撤資並完成切割，否則將對有1.7億美國用戶的TikTok祭出禁令，該立法預計13日表決，雖然法案看似能在眾議院通過，但美國前總統川普卻堅持反對此案，認為禁止使用TikTok，反而只會讓祖克柏的臉書更強大。

根據美媒《華盛頓郵報》、CNBC，美國眾議院「美國與中共戰略競爭委員會」起草長達13頁的法案，規定TikTok的母公司字節跳動必須在今年9月底前完成撤資，否則TikTok將從美國所有應用程式商店下架，美國民主黨聯邦眾議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）強調，由字節跳動持有的TikTok對美國國安構成嚴重威脅。

儘管眾議員由共和黨把持，然而面對中國日益強化在國際上的影響力，美國朝野兩黨卻在此議題上團結一致，認為對中國強硬能夠帶來政治益處。不過，可能將代表共和黨參選總統的川普卻有著截然不同的看法，因此對該法案表達反對態度。

美國共和黨總統候選人川普於當地時間11日透露對美國禁止使用TikTok的擔憂，認為限制使用TikTok犯而只會讓祖克柏的Meta，包括臉書（Facebook）平台更加強大，「沒有了TikTok，只會讓臉書變得更強大。我認為臉書是『全民公敵』。TikTok有很多好處、也有很多壞處。TikTok上的許多小孩子，如果生活中沒有了TikTok就會發瘋。」

報導引述第三方知情人士說法指出，川普自從2022年4月觀賞由監督機構「聯合公民」（Citizens United）總裁鮑西（David Bossie）製作的保守派紀錄片，便加深了對Meta執行長祖克柏的敵意，認為臉書在上次總統大選中舞弊，才是導致他敗給拜登的主因。

儘管川普過去就任總統時，曾在2020年8月簽署的行政命令中提到TikTok帶來的國安風險和威脅，當時法院還曾多次阻撓行政令生效，不過他在11日受訪時卻一改先前立場，對於禁止使用TikTok的規定表達反對，認為此舉反而只會促使臉書變得比先前更具有影響力。