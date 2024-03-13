北京年初起日誕生800家企業　「4成科技型企業」數量領先第一

▲北京中關村科技產業重鎮。圖／翻攝自心華網）

記者任以芳／綜合報導

北京市市場監管局近期在最新公布的經營主體發展質量評價，北京位居全國第一。目前，北京經營主體存量已突破210萬戶，實有科技型企業占比近4成領先全大陸，今年1月以來，平均每天有800多家企業誕生。

陸媒《中新網》報導指出，北京市市場監管局今年從經營主體需求出發，持續打造營商環境「北京服務」品牌。北京市市場監管局黨組書記、局長高念東表示，「北京持續深化全生命周期便利化改革。」

高念東指出，加大電子營業執照「一照通投」的應用。舉例，企業參加政府採購招投標，用一個電子營業執照就能實現「網上辦、跨省通、零成本」，今年前2個月電子營業執照調用量超1千萬次，便利企業作業，累計應用量1.5億次穩居全國首位。

▲北京從幾年初開始，平均每天有800多家企業誕生，相關單位優化營商環境。（圖／視覺中國）

高念東也表示，「北京持續營造更加公平的發展環境。」持續規範市場中的不當競爭和干預行為，大力整治涉企違規收費，去年推動退還各類不合理費用6.23億元（單位：人民幣，同下），幫助經營主體減輕經營壓力，在公平、透明的法治環境中安心發展。

針對監管營業主的做法也有彈性。高念東說，依法履行政府監管職能的同時，大幅減少監管對經營主體正常經營活動的打擾。今年北京全面啟動非現場監管，目前已經實現了行業領域全覆蓋，計劃到2026年底實現非現場檢查量占比超過60%，到2027年底超過80%。

北京是全大陸最大的廣告市場，2023年廣告業營收總額3024億元，保持第一，龍頭廣告企業近三分之一落戶北京。為了提振廣告企業的發展信心和預期，北京市市場監管局聯合10部門出台「廣告業十條」。今年3月，北京市廣告業納統企業已從1077戶增至1206戶，增長11.9%。

今年起，北京率先啟動化妝品個性化服務試點，醫藥健康產業是北京市「十四五」兩個兆級產業之一，擴大醫藥產業規模，提升創新藥械的上市速度。目前已推動3個創新藥、14個創新醫療器械、12個人工智能產品獲批上市，數量全國第一，推動169個創新藥獲批臨床。

今年以來，北京積極爭取並參與兩項國家試點。一是優化藥品補充申請審評審批程序改革試點，大幅壓縮核查和檢驗的技術審評用時，和持有人的申請獲批時間，從200個工作日降至60個工作日。二是加快藥物臨床試驗申請審評試點，大幅縮短臨床試驗獲批時間，提升臨床試驗啟動效率和藥物研發速度。

高念東表示，「美麗經濟」就是化妝品產業轉型升級，北京在全國率先啟動化妝品個性化服務試點，同仁堂麥爾海、美圖茉顏、北京蔻賽3家企業通過轉型升級、技術提升，培育增長新動能，有力提升並促進了消費。

「北京將全力打造國際一流的『北京標準』」。高念東指出，北京市的地方標準已突破2100項，今年計劃發布地方標準160項，推動商品和服務質量不斷提高，為服務現代化產業體系和擴大內需貢獻力量。