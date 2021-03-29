趕5月開幕！直擊「北京環球影城」　軌道試車多圖曝光





▲北京環球影城主要項目建築外觀大致完成，軌道列車也開始試車。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

全球最大的「北京環球影城」，力拼5月試營運後正式開幕，《ETtoday新聞雲》特派員近日直擊位於北京市通州區的園區施工現場，只見哈利波特、侏儸紀公園、變形金剛等項目建築已大致完成，軌道列車也開始試車，就待周邊交通、配套設施完善和工程收尾。

北京環球影城面積1.69平方公里，約為日本的3倍，加上渡假村、商店街等，項目總面積4平方公里，甚至超過美國本土的兩家，為全球最大；同時，內部規劃有哈利波特、小小兵、變形金剛、功夫熊貓、未來水世界、侏儸紀公園和好萊塢7個主題園區，讓全球旅客超期待。

▲北京環球影城施工現場，城堡等建築已大致完成。（圖／記者陳政錄攝）

考量到北京的天氣變化，園方曾表示，北京環球影城將有65%以上的遊樂設施都在室內，讓大人小孩不用擔心天氣問題，能盡情玩得過癮。

經記者實地走訪園區外圍，發現哈利波特的霍格華茲城堡，和侏儸紀公園、變形金剛等項目建築已大致完成，近千名施工人員忙進忙出，對園區大門、圍牆、植栽和配套措施等進行收尾工作。

▲▼園區建築外觀相當有科幻風格。（圖／記者陳政錄攝）

交通方面，環球影城園區位於北京市通州區梨園地區，屬於東六環，距離市區約40分鐘到1小時車程，北京地鐵7號線及八通線的終點站，將分別延長至環球度假區站。按照規劃，地鐵環球度假區站屬於京津冀城際鐵路網的一員，將隨園區開幕一同啟用。

不過，記者實地走訪目前最靠近園區的北京地鐵高樓金站，站前延伸到環球影城周邊的道路、地鐵路線，仍有多處還處於施工的中期階段，但當地計程車司機表示，「聽說上面下了命令，主體建設應該來得及。」

司機和周邊商家也期待，園區開幕後，他們的生意會更好，活絡地方經濟，但也坦言房價、房租是「漲定了」，甚至近幾年已經先漲過了好幾波。

▲▼園區周邊部分一般道路、軌道交通設施正在施工。（圖／記者陳政錄攝）

據已公開資訊，北京環球影城受疫情影響，從最快2020年啟用，改至預計今年5月開園，屆時將以全球第一個「功夫熊貓蓋世之地」做為賣點，融入不少中國元素，包括翡翠宮，智慧仙桃樹，熊貓村等經典場景，另外變形金剛主題園區內，則將展現充滿賽博坦星球的建築風格和高科技感，同時還有全球第一間的環球主題度假酒店等亮點。

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▲▼園區臨時大門口人員進出出，旁有園區渡假村辦公樓。（圖／記者陳政錄攝）

▼北京環球影城拼2021年5月開園，官方釋出規劃圖。（圖／翻攝微博）