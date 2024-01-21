北京市長殷勇2024年工作報告　全力刺激內需消費、拯救失業率

▲ 2024年北京市第十六屆人大代表第二次會議 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京市十六屆人大二次會議今(21)日在在北京會議中心開幕，北京市長殷勇作工作報告，對於未來一整年工作重點共11項任務，目標實現城鎮新增就業不少於26萬人，加強促進大學畢業生、青年就業率，未來一年加強擴大內需，為境外遊客提供便利支付環境。除了市政民生等建設工作，強力刺激內需消費、降低失業率是北京市政府未來一年施政重點。

今日會議由主席團常務主席、大會執行主席李秀領主持會議。市長殷勇作市人民政府工作報告，中共中央政治局委員、市委書記尹力，市政協主席魏小東，市委副書記劉偉出席等人出席。中共中央政治局原委員、市委原書記劉淇，中共中央政治局原委員、市委原書記郭金龍，全國人大常委會副秘書長何新等參與。

大會聽取市政府工作報告後，還將審查市人民政府關於北京市2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告，審查市人民政府關於北京市2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告，聽取關於《北京國際科技創新中心建設條例（草案）》的說明。

殷勇工作報告分兩大部分，首先報告2023年工作回顧，過去一整年是疫情3年結束，經濟發展恢復的一年，強調受到極端天氣影響「23.7」極端強降雨受災民眾，總書記習近平特地重點指示要恢復重建。全市地區生產總值增5.2%、約4.4兆（單位：人民幣，同下），一般公共預算收入增加8.2%，突破6000億，城鎮失業率是4.4%，居民消費價格總體平穩，居民收入與經濟增長同步等多項指標保持全大陸省級地區最優水平。

殷勇也針對2023年總結八項工作重點，一、深入落實首都城市戰略定位，落實京津冀協同發展，提昇優化北京首都功能，二、發揮科技創新、增強經濟高質量發展，未來提升高精密產業發展以及全球數字經濟標竿城市，三是全面加強歷史文化名城保護，四、加大民生服務和生活品質，五、推進生態文明綠色北京城，加強環保旅色空間和鄉村振興，六、堅持統籌發展和安全，深刻汲取「4.18」長峰醫院重大火災事故教訓，以及安全隱患調查。七、應對「23.7」極端強降雨防汛救洪災，八、扎實開展主題教育和政府服務。

▲ 2024年北京市第十六屆人大代表第二次會議，市長殷勇工作報告 。（圖／記者任以芳攝）

談及2024年展望與重點任務，殷勇針對經濟情勢預估，今年北京經濟社會發展主要預期目標，地區生產總額長5%左右，一般共共預算收入增長5%，城鎮失業調查率控制在5%以內，居民消費價格漲幅3％左右，居民收入增長與經濟增長同步等指標達標大陸中央要求，並且歸納未來一年11項工作重點。

殷勇說，首先提升北京首都功能，持續推進京津冀協同發展，包括落實城市整體規劃，同時加快推進「新兩冀」建設，落實北京與雄安新一輪戰略合作，推動政務同城化等功能。再者是聚焦國際科技創新中心，主要發揮教育、科技人才優勢，做好教育改革，持續深化「雙減」工作加強大數據、人工智能，完善「空中學堂」，積極解決「卡脖子」問題，建設國家知識產權保護示範區等。擴大推進產業數字化，智慧化城。提升「兩區」建設水平，打造「北京品牌」營商環境。

殷勇表示，未來一年加強擴大內需，特地點出要激發有淺力消費，舉例推進傳統商圈升級，規劃三里屯等四片國際消費區，提振新能源汽車、電子產品大宗消費，積極培育國潮國貨品牌，鼓勵老字號企業創新經營，支持美食、時尚、會展演出、冰雪和美麗健康服務，為境外遊客提供便利支付環境，促進商文旅體多元消費。

殷勇指出，深入推進全國文化中心，加強歷史文化保護，加大「演藝之都」推動更多優秀演藝機構和精品劇目走上國際舞台。深化城市治理，改善老城區基礎建設、城市更新與提升交通智慧化。繼續推進城鄉融合發展，休閒康養、戶外運動、電商直播的鄉村新業態。加強落實生態環境環保，加大空氣污染治理，深化「一微克」，推進碳達峰、碳中和。

殷勇強調，目標實現城鎮新增就業不少於26萬人，做好大學畢業生、青年就業率，促進12萬城鎮就業困難民眾實現就業4萬農村勞動力就業參保等工作。

殷勇也重申，北京首都安全防線嚴密防守，繼續全力推進災後恢復重建工作，受損住房重建，加強水利工程治理，山洪溝道治理，確保入汛前能力恢復到災前水平，並且有所提升。同時推進京津冀地需防洪工程建設。

▼ 北京市政府未來一年工作報告，拯救失業率、加強內需消費 。（圖／記者任以芳攝）