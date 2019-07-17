稱貿易戰釀企業外移「總體可控」　發改委發函優化營商環境

▲大陸官方強調貿易戰對經濟的影響可控，並發布新措施推動營商環境優化。圖為富士康深圳龍華廠招聘情況。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對中美貿易戰陰霾，大陸日前公布今年第二季GDP成長率6.2%，創27年來新低，但國家發改委16日繼續強調影響「總體可控」，並透過官媒新華社發布訊息，稱近日已就《優化營商環境條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，保障市場主體公平競爭。

根據大陸國家統計局15日發布數據，今年第二季國內生產毛額年增率6.2%，較第一季下跌0.2個百分點，為27年來新低，被外界解讀為是受中美貿易戰的影響，尤其是製造業因此外移。

▲大陸GDP表現走低，被認為是貿易戰的影響。（圖／達志影像／美聯社）

但大陸國家發改委孟瑋16日指出，從目前掌握的情況看，製造業外移規模不大，以中低端企業為主，對經濟成長、產業升級、勞動就業等方面影響總體可控。

他進一步表示，大陸製造業已經進入到了轉型升級、邁向高質量發展的新階段，「在這個過程中，出現一些企業到國外設廠經營的情況，我們認為是正常現象，對這一現象，我們也進行了深入的調查和分析，發現有的企業是考慮要素價格變化情況，向勞動力以及環保等成本比較低的地方去轉移」。

孟瑋說，有的企業是基於自身發展戰略的需要，主動積極開拓國際市場，當然也有極少數的企業是為了規避中美經貿摩擦的影響。

▲前鴻海董事長郭台銘和美國總統川普，先前替富士康美國威州廠破土動工。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，據大陸官媒新華社報導，國家發改委於近日已就《優化營商環境條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。根據徵求意見稿，國家將保障各類所有制市場主體依法平等獲取人力資源、資金、土地使用權和自然資源等生產要素，公平參與市場競爭。

報導稱，此舉主要是為了加快營造穩定公平透明、可預期的營商環境，更大激發市場活力和社會創造力。內容包括在政府資金投向、土地供應、稅收優惠、費用減免、資質許可等方面的公平待遇。招標投標和政府採購應當公開透明。

同時該徵求意見稿內容，明確指出大陸將加強知識產權保護，依法嚴厲懲治侵犯知識產權的違法犯罪行為，推動建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，充分保障知識產權權利人的合法權益。全文共分為總則、市場主體、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障、附則7章，共68條。