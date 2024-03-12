諷刺！惡保母PO文挺「殺害兒童唯一死刑」　姊妹狠心虐死1歲童

▲劉姓姊姊（左）和妹妹（右）虐死1歲童 。（圖／翻攝劉姓保母臉書）

記者吳佩蓁／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，狠心拔光男童指甲、對折塞進水桶凌虐，引起社會怒火。諷刺的是劉姓姊姊過去常在臉書分享動保議題相關新聞，甚至還曾PO文支持「殺害兒童者處唯一死刑」，如今卻對幼童痛下毒手。

▲劉姓保母曾在臉書發文支持「殺幼童唯一死刑」 ，如今看來十分諷刺。（圖／翻攝劉姓保母臉書）

劉姓姊姊過去曾在文山區某托兒所工作，她經常在臉書分享全家出遊的溫馨照，姊妹倆感情十分要好，而劉姓姊姊已婚育有一子，老公曾是海軍陸戰隊的士官長，退伍後熱愛釣魚，還擁有一艘海釣船，經常在臉書分享出海釣魚的影片，看的出來劉姊家境不錯。

劉姓姊姊曾在臉書分享愛護動物、關心弱勢家庭等相關議題貼文，2016年還曾轉發「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」連結表態支持，對比現在姊妹倆殘忍虐死1歲男童的行徑十分諷刺。

▲劉姓妹妹常在臉書陪伴姪子玩耍。（圖／翻攝劉姓保母臉書）

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年9月間，經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母照護，沒想到領有合法證照的2人卻狠下毒手，每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆，動不動就叫凱凱罰站，甚至將他對折塞進水桶。

2023年12月底，劉姓保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治，但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴，檢方調查後認定姊妹倆涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。