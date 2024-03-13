　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女教師性侵16歲學生！趁放假帶回家「暑期輔導」　狂拍私照傳給他

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女教師與16歲學生發生性關係，更是趁著暑假將人帶回家。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

美國密蘇里州歐扎克縣（Ozark County）30歲的女教師芙勒（Victoria Fowler），涉嫌性侵16歲的男學生，更是趁著暑假將人帶回家「輔導」，因而丟了教職。不過，當地法院審理後，判芙勒緩刑，並登記成性犯罪者，禁止芙勒在再私自與18歲以下的兒童接觸。

根據《每日星報》報導，芙勒是歐扎克縣的一名教師，不過她卻利用職務之便，認識了16歲的男學生，並且在2023年間，與該名學生發生了數次性關係。

▲教室,學校。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女教師與16歲的學生發生性關係。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

芙勒與學生互換聯繫方式以後，不但時常傳送淋浴、裸露的私密照片給對方，更是趁著暑假期間，將人直接帶回家「輔導」，行為嚴重脫序，也已經觸法。

當地警方得知消息後，立即展開調查，在學生的手機當中發現了裸照，也得到了學生的口供，於是將芙勒起訴。對此，芙勒也坦承了2項罪名，承認與學生約會、發生性行為。

當地法官審理後，判了芙勒5年有期徒刑、獲得緩刑，並且標記為性犯罪者，不得在無人的情況下，與18歲以下的兒童接觸，除了自己的孩子以外。此外，發生了敗壞校園風氣的事件，芙勒也因此丟了教鞭，失去教師資格。

ET快訊
社工女神30萬交保「一路啜泣上車」　涉偽造文書、過失致死
00940破紀錄！再灌978億進場
到日本旅遊要變貴了！又有一地區開徵「住宿稅」
群創再傳裁員百人！發重訊澄清
大樂透3億一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

500人挺川普「襲擊國會」入獄　川普：我當選就釋放這些人

19歲男「性侵2母馬」牠懷孕9個月流產　馬場主人抓包怒PO影片

馬爾地夫與中國簽「軍援協議」後　印度軍隊開始撤離了

女教師性侵16歲學生！趁放假帶回家「暑期輔導」　狂拍私照傳給他

赴日旅遊要變貴了！又有一地區開徵「住宿稅」　最多每晚貴2千

快訊／俄羅斯IL-76軍用運輸機「引擎起火」墜毀　機上15人生死不明

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

日本自民黨懇親會變酒店場！　全場辣妹艷舞玩色色遊戲

猴子逛大街突「暴衝撕咬男童」　殘忍攻擊畫面！目擊者全程旁觀

「神秘金屬碑」又現蹤！詭異矗立英國山丘　幾天後原地消失

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

朋友進迪士尼自信說不買　見紀念品秒失心瘋：結帳

女為趕飛機沿路單手化妝　邊拍影片記錄！全程超穩

500人挺川普「襲擊國會」入獄　川普：我當選就釋放這些人

19歲男「性侵2母馬」牠懷孕9個月流產　馬場主人抓包怒PO影片

馬爾地夫與中國簽「軍援協議」後　印度軍隊開始撤離了

女教師性侵16歲學生！趁放假帶回家「暑期輔導」　狂拍私照傳給他

赴日旅遊要變貴了！又有一地區開徵「住宿稅」　最多每晚貴2千

快訊／俄羅斯IL-76軍用運輸機「引擎起火」墜毀　機上15人生死不明

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

日本自民黨懇親會變酒店場！　全場辣妹艷舞玩色色遊戲

猴子逛大街突「暴衝撕咬男童」　殘忍攻擊畫面！目擊者全程旁觀

「神秘金屬碑」又現蹤！詭異矗立英國山丘　幾天後原地消失

500人挺川普「襲擊國會」入獄　川普：我當選就釋放這些人

19歲男「性侵2母馬」牠懷孕9個月流產　馬場主人抓包怒PO影片

凱凱無辜喪命！社工回傳照片藏4大疑點　驚見「大人雙手狠抓」

2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會

馬爾地夫與中國簽「軍援協議」後　印度軍隊開始撤離了

男生「最想娶的職業」出爐！空姐、護理師落馬　過來人：長輩很愛

上銬女社工哭著交保　工會4點喊話兒盟董事長：別讓社工一人承擔

害怕黏膩？「5款輕乳霜」幫助肌膚補水、一抹直達肌底

《未來少女》日光之橙宣布喜訊！　首場專場近距離接觸粉絲

木柵集應廟辦平安宴　陳時中、黃承國低調出席

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

泰性愛派對　男女狂歡「滿地保險套」

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

女教師帶16歲學生回家性侵！還拍私照傳給他

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

美潛艦與F-22齊出　直擊台海兵推

日本人推「奶茶+龍角散」網：激似台灣手搖

神秘金屬碑又現蹤　矗立英國山丘

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

175男增高手術「1年長10cm」不滿意　擬2度手術

美21歲正妹新天鵝堡遇害　涉案男判囚終身

1次娶2妻！男婚禮上演「3人行」甜蜜敬酒

自民黨懇親會變酒店　辣妹艷舞玩色色遊戲

更多熱門

相關新聞

美21歲正妹新天鵝堡遇害　涉案男判囚終身

美21歲正妹新天鵝堡遇害　涉案男判囚終身

美國2名女遊客去年6月在德國新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）旅遊時，遭遇一名陌生男子襲擊，其中一人被推下山谷受傷，另一名較為年輕的女子則被男子勒頸致死後性侵。如今，巴伐利亞州法院裁定涉案的31歲美國男遊客性侵、謀殺，以及企圖謀殺罪名成立，判處終身監禁。

北市幼兒性侵案逾13童遇害　教育局「未確認狼師停職」致更多人受害

北市幼兒性侵案逾13童遇害　教育局「未確認狼師停職」致更多人受害

15歲少女不會游泳　男抓進海裡性侵洩慾

15歲少女不會游泳　男抓進海裡性侵洩慾

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

桃園狼父性侵女兒5次　判6年定讞

桃園狼父性侵女兒5次　判6年定讞

關鍵字：

教師學生校園性侵暑假

讀者迴響

熱門新聞

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

阿基師道歉！產品涉蘇丹紅：協助進行退貨

冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度　下波變天「北東甩雨」

兒福社工女神起底　棄台大法律念社工

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

泰性愛派對　男女狂歡「滿地保險套」

網哀「社工創傷日」直批：燒女巫

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

兒盟執行長苦笑回應虐嬰案！前志工怒噴：笑X小

林柏宏娶回鳳梨公主！婚紗照曝光

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面