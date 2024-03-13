女教師性侵16歲學生！趁放假帶回家「暑期輔導」　狂拍私照傳給他

▲女教師與16歲學生發生性關係，更是趁著暑假將人帶回家。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

美國密蘇里州歐扎克縣（Ozark County）30歲的女教師芙勒（Victoria Fowler），涉嫌性侵16歲的男學生，更是趁著暑假將人帶回家「輔導」，因而丟了教職。不過，當地法院審理後，判芙勒緩刑，並登記成性犯罪者，禁止芙勒在再私自與18歲以下的兒童接觸。

根據《每日星報》報導，芙勒是歐扎克縣的一名教師，不過她卻利用職務之便，認識了16歲的男學生，並且在2023年間，與該名學生發生了數次性關係。

▲女教師與16歲的學生發生性關係。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



芙勒與學生互換聯繫方式以後，不但時常傳送淋浴、裸露的私密照片給對方，更是趁著暑假期間，將人直接帶回家「輔導」，行為嚴重脫序，也已經觸法。

當地警方得知消息後，立即展開調查，在學生的手機當中發現了裸照，也得到了學生的口供，於是將芙勒起訴。對此，芙勒也坦承了2項罪名，承認與學生約會、發生性行為。

當地法官審理後，判了芙勒5年有期徒刑、獲得緩刑，並且標記為性犯罪者，不得在無人的情況下，與18歲以下的兒童接觸，除了自己的孩子以外。此外，發生了敗壞校園風氣的事件，芙勒也因此丟了教鞭，失去教師資格。