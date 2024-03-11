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社會 社會焦點 保障人權

芳香袋怪怪的...藏針孔偷拍6女童上廁所！變態教師慘了

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲詹姓補教老師將微型攝影機藏在芳香袋內，偷拍6名女童如廁。（示意圖／CFP）

文／中央社

基隆市一家國小補習班的詹姓老師，被控將微型攝影機藏在芳香袋內，偷拍6名女童如廁畫面，被發現後竟將攝影機鏡頭拔起丟入馬桶沖掉。基隆地院審理後，判詹男8年6月徒刑。

基隆地方法院判決書指出，1名女童去年9月13日在補習班如廁時，發現馬桶正對面芳香袋內有異物，立即向詹男報告，詹男竟將攝影機鏡頭拔起丟入馬桶沖掉，補習班負責人得知廁所遭人裝設竊錄器，於是向警方報案。

警方到場質問詹男時，詹男不僅滿頭大汗且神情非常慌張，警方見教室前方桌上有張記憶卡和詹男的筆電，將記憶卡插入筆電後，發現1個未刪除乾淨的檔案，警方告知未刪除乾淨的檔案可以復原。

面對警方詢問記憶卡內容時，詹男不解釋也無法解釋，偵查隊將其帶下樓後，詹男才向警方坦承犯行，經警方持續追查，共有6名女童受害。

詹男在法院審理時坦承犯行，辯護人指出，此案因詹男自首而查獲，且詹男主動帶員警回住處取出竊錄內容，另詹男與部分被害人達成和解，請求減輕刑責。

不過，法官根據在場員警證詞，例如女童發現異狀後，詹男不僅未即時向老闆報告，甚至將攝錄工具丟棄沖毀，詹男並刪除記憶卡內檔案等情節，認定詹男在坦承犯行前，警方已因在場調查詢問而尋得跡證，不符合自首要件。

此外，法官認為，此案被害女童共6名，顯見詹男並非因一時失慮的偶發性犯案，也沒有特殊原因與環境，足以引起同情，不適用減刑規定。

法官表示，詹男為人師表，卻利用被害女童如廁機會，攝錄隱私活動和身體部位，惡性非輕應嚴加責難，兼衡詹男與部分被害人達成和解，及坦承犯行等情狀，依違反兒童及少年性剝削條例共6罪，各判處有期徒刑7年2月，應執行有期徒刑8年6月，全案可上訴。

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