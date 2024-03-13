冷空氣還沒走！低溫還在1字頭　下波變天「雨襲3地」

記者李姿慧／台北報導

冷空氣還沒離開，明天（14日）清晨仍有一波低溫，下探14度，周四白天北台灣氣溫略微回升，下波變天落在下周一，鋒面通過，北部、東半部降雨機率提高，中南部山區有零星降雨，北台灣將再有一波降溫。

▲乾冷空氣影響，明天清晨還有下探14度低溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

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中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天清晨最低溫出現在苗栗縣頭屋5.5度，明天低溫略微回升，不過清晨氣溫仍偏低，下一波明顯系統影響台灣落在下周一，下周一鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部降雨機率提高，中南部山區有零星降雨，北台灣溫度也略為會下降，其他地方早晚偏涼。

今天台灣西半部雲量偏少，晴到多雲，日夜溫差大，東半部雲量偏多，林秉煜表示，中國華南有一大片雲系發展，明後天可能向東移，明天雲量會增加，西半部山區因中層雲系影響，會有零星降雨。

溫度方面，林秉煜進一步說明，今天有東北季風影響，不過這波空氣偏乾，白天溫度回升，中南部日夜溫差特別大；不過明天清晨仍有14到16度低溫，中南部因中層雲系影響雲量偏多，溫度略為下降、偏涼，北台灣氣溫小幅回升。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜提醒，下周一開始，冷空氣開始影響，北台灣溫度明顯下降，且至少影響到下周二。

降雨分布方面，林秉煜表示，今天天氣穩定，僅東半部、中南部山區有零星雨；明天雲量偏多，西半部山區降雨機會偏高，周五北部有零星降雨，周六東南部也有降雨，且各地山區有午後陣雨發生機會。

林秉煜指出，下周一之後，鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部降雨機率提高，中南部山區有局部降雨機會。