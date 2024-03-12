冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度　下波變天「北東甩雨」

▲冷氣團影響，明天清晨將是這波冷空氣最低溫時刻，北台灣局部地區下探10度以下。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團加上輻射冷卻作用影響，明天(13日)清晨將是這波冷空氣最低溫時刻，中部以北、東北部約11到13度，北台灣局部地區單點可能跌破10度，周四白天氣溫逐日回升，不過周日晚間將有一波變天，北部、東半部有雨，南部山區也有零星雨，下周一北台灣還有一波降溫。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天和明天兩天水氣較少，僅東半部、恆春半島、南部山區有零星雨；周四、周五水氣雖多，但屬中高層水氣，北東和中南部山區有零星雨。

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官欣平指出，明顯天氣變化將出現在周日和下周一，周日下半天、晚間鋒面通過，周日晚上北部、東半部有局部短暫雨，中南部偏山區也有零星短暫陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

溫度趨勢方面，官欣平表示，冷空氣影響今天到周四清晨，大陸冷氣團南下和輻射冷卻作用，明天清晨是這波冷空氣最低溫時刻，中部以北、東北部低溫約11到13度，低溫特報框出範圍包括北台灣基隆、新北市、桃園、新竹、苗栗、宜蘭等，有10度或以下低溫機會，南台灣和花東低溫約15到17度。

明天白天仍有冷空氣影響，高溫略為降低些，北台灣溫度感受上舒適，約18到22度，南台灣偏暖約24到27度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

由於周日晚間將有一波鋒面抵達，周日白天溫度與周六類似，不過隨後冷空氣報到，下周一將有一波降溫。官欣平表示，周日晚間變天，降雨以北部、東半部為主，南台灣山區也有零星雨，下周一冷空氣影響，中南部感受上沒有太大變化，該波冷空氣強度僅為東北季風，北部、東北部高溫將從24度降到低於20度。

此外，周五、周六夜晚至清晨西半部易有低雲或霧，周六、周日金門及馬祖則全天易有局部霧或低雲影響能見度。