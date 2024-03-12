入夜再一波降溫「跌破10度」　周日雨區擴大

▲大陸冷氣團影響，今入夜到明晨還有一波降溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，今明兩天（12到13日）天氣轉為乾冷，不過受冷氣團南下和輻射冷卻作用，北台灣在今晚到明天清晨是這波冷氣團感受最冷時刻，局部低溫可能下探10度或以下，周四白天氣溫回暖，不過下波鋒面和冷空氣將在周日晚間後陸續影響，將有一波變天。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天鋒面遠離，後面冷氣團影響台灣地區，各地感受冷，這波冷空氣較為乾冷；周四、周五高壓東移，台灣風向轉偏東風、東南風，溫度明顯回升較暖；周日晚間有另一道鋒面移到台灣地區，隨鋒面通過帶來一波明顯雨勢，北部、東半部、中部以北感受深，鋒面過去後另一波冷空氣南下，降溫以北台灣為主。

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今天雨量逐漸減少，今天入夜到明天雨勢更為緩和，官欣平指出，周二到周四清晨受冷氣團及輻射冷卻作用，清晨乾冷溫度下降較多，東半部、南部山區有零星降雨；周四、周五、周六，雲系從海峽斷斷續續移入，雲量多，有小範圍降雨，以東半部、北部各地山區為主。

其中周四東部和各地山區有零星雨，周五、周六北東和中南部山區也有零星降雨，官欣平表示，未來一周主要降雨落在周日和下周一，鋒面通過，北東和中南部山區降雨更為顯著，天氣轉變落在周日之後。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，官欣平說明，今天、明天到周四清晨，低溫稍微較低，北台灣在今晚到明天是這波冷氣團感受最冷時刻，今晚中部以北、東北部會出現11到13度溫度，南台灣高屏、東南邊有15到17度低溫，今天入夜到明天清晨北部、東北部、金門會有10度或接近10度溫度。

官欣平指出，周四白天開始逐日回暖，北台灣各地溫度回到25到28度，南台灣感受溫暖，要注意日夜溫差大；周日溫度仍偏高，夜間鋒面通過後，溫度開始下降至下周一，中南部影響不大，花東或宜蘭、台北下周一感受較涼。