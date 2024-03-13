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大陸 大陸焦點 特派現場

河北燕郊大爆炸畫面曝！「整棟樓夷平」多車轟爛　已致1死22傷

記者鄭思楠／綜合報導

河北廊坊三河市燕郊小張各莊村一社區商鋪今日7時55分許發生爆炸，現場響聲巨大。已有傷者送往醫院，目前傷亡情況不明。網傳影片中，一棟路邊的樓突然冒出很大火光，隨後掀起高高的煙塵，不僅現場及附近的建築受損，很多路上的車輛都受損嚴重。附近商家表示，燕郊爆炸建筑几乎整棟炸沒變廢墟。

據《極目新聞》報導，3月13日早，河北省廊坊市三河市燕郊鎮發生一起爆炸。據現場多名目擊者稱，爆炸地點為迎賓路一建築，現場損失較為嚴重。截止目10點49分，事故已造成1人死亡，22人受傷。

據《央視新聞》報導，網傳影片顯示，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，疑似瓦斯爆炸。

一名目擊者表示，爆炸地點為位於迎賓路的一建築，爆炸時間在早上8時許，「附近樓的玻璃被震碎了。」

該目擊者在爆炸點十餘米外經營一家飯館。爆炸時，他聽到一聲巨響，然後自家飯店的樓頂被震掉了，「當時屋子裡還有一名顧客在用餐，我們倆一起跑了下來。」該目擊者稱，附近十幾家店均受到爆炸影響，現場大概有十幾輛消防車正在救援。

現場另一名靠近爆炸地的商戶表示，自家的店受爆炸影響，受損嚴重，目前自己無法靠近爆炸現場。

三河市政府工作人員稱，爆炸地點位於文化大廈正對面，事發時間在早上8時許，目前所有的救援力量均已經派出，具體爆炸原因正在調查中。

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