河北爆炸瞬間「巨型火球」噴出畫面曝　車輛玻璃全碎如被轟炸過

記者魏有德／綜合報導

河北廊坊三河市燕郊鎮今（13）日上午8時許發生一件疑似瓦斯爆炸意外，事發地點為一間早餐店，整體四層樓建築只剩外層框架，多名民眾送醫搶救，引起外界關注。事發時，一名民眾正開車經過，行車記錄器完整拍下爆炸瞬間，一個巨型火球從建築物內向外冒出，直噴道路，現場滿目瘡痍，宛如被炸彈轟炸過。

▲河北燕郊爆炸，巨型火球噴出。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，廊坊120接線員稱，傷員已經分送往多家醫院。燕郊當地一家醫院稱，已經有多名傷者在醫院救治，「傷勢輕的和重的都有。」

透過現場畫面可以發現，一輛轎車正在停等紅燈時，前方的一棟四層樓房突然爆出巨大火球，上方的構造磚瓦混凝土等結構由上而下崩落，頓時煙塵滿天，十分駭人。

▲河北燕郊爆炸，車輛受到波及。（圖／翻攝微博）

另一段由民眾手機拍下的影片則顯示，這間疑似瓦斯（燃氣，下同）爆炸的早餐店仍冒著熊熊烈火，建築物已毀損的難以辨識。道路上，計程車和私家車的玻璃都被震碎，車頂覆蓋著一層厚厚的灰土，猶如戰爭時被轟炸過的瞬間，慘不忍睹。

▲河北燕郊爆炸，從空中鳥瞰現場。（圖／翻攝微博）

官方消息指出，當地應急、消防及急救等相關部門在事發時全數出動救援處置，事發原因仍待鑑定單位調查。