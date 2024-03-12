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大陸 大陸焦點 特派現場

廣州轎車衝撞致11人輕重傷　傷者四散倒地如保齡球滾過

記者魏有德／綜合報導

廣州越秀區今（12）日上午發生一起交通事故，一輛白色轎車一路暴衝，多次闖進非機動車道，車道內及一旁行駛中的電動機車和行人宛如保齡球般被撞飛，共造成11人輕重傷，最終，車輛撞上一部停在路邊的公車後，安全氣囊彈出，車輛也停止下來。目擊者稱，肇事駕駛在案發後叼著菸下車，跑離事故現場。

▲廣州一輛轎車在路上衝撞電動機車及路人，導致11輕重傷，現場一片狼籍。（圖／翻攝微博）

▲廣州一輛轎車在路上衝撞電動機車及路人，導致11輕重傷，現場一片狼籍。（圖／翻攝微博，下同）

《封面新聞》報導，廣州市公安局交警支隊通報，3月12日上午9時許，一輛小汽車先後在廣州市越秀區中山四路、廣仁路與行人和電動自行車發生碰撞，造成11人受傷。警方接報後，迅速派員到場處置，並協助將傷者送醫院救治。目前，肇事司機黃某（男，49歲）已被警方控制，事故仍在進一步調查處置中。

▲廣州一輛轎車在路上衝撞電動機車及路人，導致11輕重傷，現場一片狼籍。（圖／翻攝微博）

一名遭碰撞的電動車主陽先生透露，事發時，肇事車從機動車道突然衝入非機動車道，一名在非機動車道的阿婆被肇事車撞倒後，在路邊站不起來，「可能是腿骨折了。」

陽先生表示，「當時，這個地方是一個雙向單車道，機動車道沒有堵車，它撞完阿婆和我的電動車後沒有減速，繼續在廣大路和廣衛路口和行人發生碰撞。」

▲廣州一輛轎車在路上衝撞電動機車及路人，導致11輕重傷，現場一片狼籍。（圖／翻攝微博）

從民眾釋出的現場畫面可以發現，有部分傷者坐在路邊待援，地面上還有大片血跡，數輛電動機車被撞爛，白色轎車也嚴重毀損，連保險桿都在追撞途中整個脫落掉在馬路上，撞上公車後，引擎蓋90度掀起，車頭受損程度十分嚴重，可見撞擊力度之大。

肇事的黃姓駕駛離開現場後迅速被警方控制，帶回警局訊問，整起事件發生原因仍待警方調查，查明真相後再對社會公布結果。

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