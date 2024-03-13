批汪小菲「邊詆毀邊示愛」　大S經紀人被控誹謗結果出爐

▲大S經紀人廖瑋琪代為發佈回應汪小菲的訊息，被告妨害名譽獲不起訴處分。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

汪小菲日前在網路直播節目中，表示想與前妻大S復婚，結果大S經紀人廖瑋琪希望汪小菲「不要一邊詆毀熙媛一邊示愛」，汪不滿名譽受損，控告廖女涉嫌誹謗。台北地檢署調查，廖是經紀人，與律師團討論，再經大S確認訊息後代為發布給媒體，內容屬於大S的主觀感受及情緒，無證據顯示廖女有何犯意，13日處分不起訴。

汪小菲和大S(徐熙媛)在2011年閃婚，2021年就爆出離婚，汪小菲和母親張蘭經常在網路直播中，談到與大S的相處關係，以及大S與韓星具俊曄的交往，因母子倆言論嗆辣，屢屢登上新聞版面。

2023年10月9日，汪小菲和大陸男網紅關立連線直播時，直言不想跟大S撕破臉，「但是她的律師一直在挑撥我倆的關係，不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她。」汪小菲在節目中還提到大S生病了，需要他(指汪小菲自己)的愛，還問直播主「復婚不行嗎？」

▲汪小菲不滿被稱「邊詆毀邊示愛」，要求道歉不成而提告。（資料照／記者劉昌松攝）

事後，媒體向經常代表大S發言的經紀人廖瑋琪詢問回應後，紛紛報導「請汪小菲先生不要一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理」。汪小菲10日透過律師發出聲明，並希望大S經紀人於3日內公開道歉未果，委由律師許英傑具狀控告廖瑋琪誹謗。

檢察官2023年11月15日開庭調查，廖瑋琪解釋在接到媒體詢問後，因為大S和汪小菲還有一些官司，所以把將相關訊息傳給台北及北京的律師團隊，討論後覺得必須澄清，經大S確認澄清內容，她才統一發訊息給詢問的媒體。廖瑋琪指出，媒體會用大S或她的名義來發表，她無法決定，但在經紀人這一行的通識裡，經紀人的發言就是藝人發言。

檢察官認為，有關邊詆毀邊示愛的文字內容，應是大S基於個人對於事實認知、體認後加以判斷，並請廖瑋琪代為發表感受及想法，以澄清或抒發個人不滿情緒，並非憑空杜撰，更不是廖瑋琪要妨害汪小菲的名譽，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴廖瑋琪。