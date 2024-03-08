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社會 社會焦點 保障人權

離婚訴訟戰延燒！　夏克立自嘲：到60歲都無法和女生喝咖啡

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立16年異國婚生變，雙方不時隔空駁火，離婚官司開打逾1年多尚未落幕，甚至延燒到黃的友人等。今（8日）婦女節士林地院家事法庭再開庭，庭後夏克立受訪說：「真的非常不公平，快受不了了。」並透露，7月還要再開庭，更自嘲「可能到60歲還是不能跟女生去喝咖啡。」

日前黃嘉千首次曝被家暴內幕，表示自己結婚16年卻未取得加拿大公民身份，期間被掐脖、更指夏會像打冰上曲棍球那樣，對著她衝過來再用手肘撞擊；其加拿大鄰居也向媒體指出，曾目睹黃被家暴，在街頭痛哭，並帶她去驗傷。

面對這樣的指控，夏克立激動堅稱「絕無家暴」，怒指黃嘉千透過旁人放話抹黑，甚至收到網友的死亡威脅，對此他不僅告黃嘉千、董姓鄰居也對網友提告。

▲▼ 夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立為離婚官司再出庭，表示真的快受不了。（圖／記者黃宥寧攝）

今（8日）法院再開庭，黃嘉千神隱未現身，夏庭後受訪暗指，家人「被虐待」，更認為見不到家人是一件非常不對的事，同時也批自己被控家暴，但對方卻沒有證據，真的希望另一邊（指黃）也要愛家人，最後曝下次開庭為7月，真的快受不了。

現場有媒體問「是7月會結束嗎？」夏突回頭說「好像不會停，可能到60歲都不能跟女生喝咖啡、唱歌，因為會被拍到」，同時也無奈說，已經2年5月沒看到家人，真的太誇張，更解釋自己會那麼激動，也是因為真的非常愛小孩；至於2名網友叫他去吃大便等，也已經提告，

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