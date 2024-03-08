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社會 社會焦點 保障人權

「誰摔死了李新」抹黑羅淑蕾　盛竹如、郭新政今繳罰金18萬

記者劉昌松／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政2018年間，在臉書開粉專「誰摔死了李新」，上傳由資深主播盛竹如主持的6部系列影片，質疑當時立委羅淑蕾勾結黑道，介入民間2億珠寶典當糾紛。羅淑蕾控告郭、盛誹謗等罪，一審原判2人無罪，但案件去年翻盤改判有罪定讞，郭、盛8日到案繳交共18萬元罰金結案，但郭新政強調會繼續聲請再審，爭取清白。

▲▼盛竹如和郭新政到北檢繳妨害名譽罰金 。（圖／記者劉昌松攝）

▲盛竹如、郭新政因誹謗羅淑蕾有罪確定，到北檢繳交罰金後，強調會聲請再審爭取清白 。（圖／記者劉昌松攝）

郭新政繳完罰金後，向記者表示，「她們(指羅淑蕾等人)一群人花了70多個訴訟案裡面，我們贏了69個，羅淑蕾只贏這麼1件，趁我在國外大作文章，我們已經非常光榮的戰勝了邪惡勢力，維護了社會的公平正義，我們會繼續戰到底，而且而永遠不會屈服妥協。」

全案源於「沈記玉飾」公司小開沈昊諺（原名沈家民），在2013年間向蕓賞珠寶公司馬聖齋、嚴嘉慧夫妻佯稱，可代為轉賣市價約2億多元的鑽石與珠寶，但沈男拿到後，全部直接拿去典當換成現金6004萬餘元。

▲郭新政與李新。（圖／翻攝李新臉書）

▲郭新政是已故台北市議員李新(右)生前的女友。（資料照／翻攝李新臉書）

之後沈男找上李新的女友郭新政出資贖回珠寶，另向郭女借款604萬元，並約定如果沈屆期無法清償債務，鑽石珠寶都歸郭女所有，此時，蕓賞公司為討回珠寶，找羅淑蕾出面，到李新辦公室協調，郭新政事後拿出大展當舖的當票，稱鑽石已經典當，眾人協調過程互控彼此多起民刑事訴訟案件。

2017年9月28日，李新因故跳樓自殺後，郭新政找盛竹如拍攝「李新是怎麼摔死的」系列影片，並上傳到臉書粉專，公開質疑羅淑蕾與黑道掛勾，介入這場珠寶典當糾紛，並與曾競選國民黨主席的李新之死作連結。

羅淑蕾不堪名譽受損，委請律師自訴控告郭新政、盛竹如妨害名譽，台北地院一審根據相關對話錄音與錄影，認為郭新政是依個人經歷與主觀判斷，認為協調過程中的不友善電話，與談判現場的不明人士為黑道，並非憑空杜撰需捏，且羅淑蕾曾任立委具知名度，影片評論與公益有關，而盛竹如則是照稿演出，無犯罪故意，因此判郭、盛2人都無罪。

▲▼羅淑蕾出庭後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅淑蕾不滿被指與黑道掛勾，到法院自訴提告妨害名譽。（資料照／記者林敬旻攝）

高院二審合議庭則認為，郭政新無法證明黑道人士介入協調，又自認羅淑蕾須對李新的死亡負起責任，找來在媒體圈有影力的盛竹如，一起製作演出系列影片，在網路上快速轉傳，容易使人相信內容真實，損害羅淑蕾，改判郭新政徒刑4月、罰金8千元，盛竹如拘役50日，案經上訴最高法院駁回確定，2人8日一起到台北地檢署繳交罰金與易科罰金共18萬元。

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