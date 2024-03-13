NASA科研機又來了！上午11時抵恆春　台南嘉義低飛15公尺測空品

▲NASA飛機今天再度到台灣進行空污觀測，預計上午11點多在台南及嘉義機場時將降至15公尺高度。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

配合七海計畫高屏3D空品實驗，環境部與美國太空總署（NASA）合作進行亞洲空氣品質實驗。今（13日）NASA的DC8及GIII飛機再次飛航到台灣，執行第3次密集觀測空氣污染物即時變化。環境部表示，DC8約上午11時抵達恆春，隨後往北飛航到台南及嘉義機場時則降至15公尺高度，可更貼近地面量測空氣污染物變化以了解大氣環流、污染源及地形等對空氣品質的影響。

環境部指出，NASA飛機DC8曾在2月15日，GIII則在2月28日時，成功飛航到台灣4小時，2月28日原規劃飛行的DC8飛機，因引擎臨時出現問題，當日僅有GIII飛機飛航至台灣協助量測區域空氣品質，而前2次密集觀測，已採集O3、PM2.5、VOCS、金屬元素、有害物質、PFAS、塑膠微粒及持久性有機污染物等共550個樣本。

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今天DC8及GIII飛機再飛航到台灣進行相關監測，環境部說明，GIII維持在28000英呎飛航，而DC8飛航到台南及高屏地區，高度維持2000英尺（610公尺）低飛，另到台南及嘉義機場則降至46英尺（15公尺），可更貼近地面量測空氣污染物變化以了解大氣環流、污染源及地形等對空氣品質的影響。

環境部監資司長謝炳輝指出，DC8飛機今天從韓國烏山基地起飛，先低飛通過花東上空，預計上午11時來到恆春機場上空，之後往北經過高屏與台南時，維持610公尺高度，預估11點多來到台南、嘉義機場時，高度則下降到僅有15公尺，想拍攝飛機的民眾可以提早前往。但這次DC8因為還要前往泰國烏打拋機場，所以12點多就會飛離台灣。

環境部補充說明，今天兩架NASA飛機再飛航到台灣，並與氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內外20所學研單位45位教授學者等協作，動員超過200人進行第3次連續48小時不間斷的密集觀測，為綜合解析地形、大氣環流與空氣污染物三度空間隨時間變化之國際聯合觀測。一系列觀測資料將綜合解析高屏地區的空氣污染成因，並提供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣污染治理。