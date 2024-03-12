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再增2例境外移入麻疹！首起「機上群聚」　機組員也被匡列

▲▼疾管署3/12疫情周報記者會，疾管署疫情中心主任郭宏偉說明。（圖／記者張乃文攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

疾管署今（12）日公布首起麻疹機上群聚事件，上周新增2例境外移入，為2/27北市公布之全國首例馬來西亞境外移入個案2/10來台同班機乘客，為新竹縣、花蓮縣個案。疾管署表示，今年國內境外移入已累計4例麻疹個案，包括2例群機上群聚。國內感染則為5例，分屬2起群聚。

疾管署副署長羅一鈞表示，航空器確診的狀況，若飛機上確診一名麻疹個案，疫調會調艙單，匡列對象包括個案同排前後兩排，從左到右。另外，班機上若是五排區域以外，兩歲以下幼兒也會匡列，還有班機上空服員、機組員，因為走動提供旅客服務，同樣列入匡列範圍。

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疾管署表示，新增2例境外移入麻疹確定病例，分別在3月7日和9日已由地方衛生局公布，為本國籍20多歲及30多歲女性，均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客，先前均已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫。

疾管署指出，研判係因搭機過程接觸該名確診個案感染，為一起航空器感染群聚事件。2名個案發病日介於3月3日至3月4日，出疹日介於3月4日至3月6日，目前皆已解除隔離，衛生單位除已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理。相關接觸者將匡列

疾管署說明，我國今(2024)年累計9例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例為本土病例，另4例為境外移入病例。截至3月11日，匡列接觸者人數總計1,918人，其中379人監測期滿，1,539人持續健康監測及追蹤(最晚監測至3月24日)。今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0例，國際間傳播風險增加，國內再新增群聚個案，目前處好發季節，本土傳播風險上升。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

花蓮衛生局表示，目前患者住院中狀況穩定。接觸者目前已匡列24人，將持續監測接觸者健康狀況至3月22日。花蓮縣衛生局表示，個案可傳染期間（2月28日至3月2日）曾至六呎傳統整復、異舍美崙、小窩活動共享空間等活動，提醒曾於相關場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月22日。

新竹縣衛生局公布，該名34歲女性患者，2月16日至2月20與1友人同行至馬來西亞自由行旅遊，返台時與今年首例境外移入個案搭乘同班機，被匡列接觸者並健康監測至3月9日。

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