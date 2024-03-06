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「女童搭機尖叫狂哭」乘客聽3.5小時崩潰！萬人看傻：媽也可憐

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲女童在機上哭了3個半小時，媽媽頻頻努力安撫。（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

面對孩子出遊哭鬧，最怕家長完全冷處理！不過一名網友抱怨，搭機遇到有女童哭鬧，其實媽媽已經盡全力安撫都沒用，「從上機吵到降落...」整趟飛行時間3.5小時都無法耳根子清靜，讓原PO非常崩潰。文章引來近萬名網友關注，許多人直言將心比心，「媽媽也很慌吧....又不能帶出去教訓，說道理也聽不懂」。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》貼出一段42秒影片，場景是飛機艙內上，一名女童不願坐在位子上，不斷哭吼尖叫扭動，似乎想逃到走廊上，媽媽則是極力抓回來抱著安撫，但女童依舊崩潰狂哭，甚至一度躺著、跪著哭鬧。

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面對女童尖銳哭聲頻頻轟耳，原PO無奈拍下影片抱怨，「吵死了，從上機吵到降落...」。影片最後，空姐也現身協助幫忙，媽媽則趕緊抱入懷中，但女童仍無法冷靜。

影片曝光後，引來近萬人留言，「聽10分鐘以上，真的會瘋掉」、「家長有在安撫的話我可以接受...最討厭的就是都不管的」、「以前小時候哪敢這樣鬧，早就被揍」、「這種就不適合帶出門，影響大家」、「我之前看過小孩吵到機長都跑出來制止的」、「如果可以，我會先帶去廁所」、「拜託飛機推出親子專機，整機都在互吵，就沒事了」、「拍影片者 一定沒小孩」。原PO則無奈說道，整趟搭機時間，「3小時半路程都是這樣！」

由於媽媽與女童坐在中間4人座位子，旁邊還有一位男童與男子，猜測是一家四口搭機，讓不少網友則質疑，「媽媽盡力安撫了！媽媽是1打2嗎？爸爸不在嗎」、「媽媽很極力安撫，爸爸彷彿置身事外」「爸爸整個好像路人甲...和他沒關係一樣」。

許多網友則喊話，媽媽也盡全力安撫了，希望乘客能將心比心，「那是不可理喻的年齡，看起來媽媽也盡力了」、「那麼小的孩子有時候是因為耳鳴的關係不舒服而哭鬧的」、「媽媽也很慌吧....又不能帶出去教訓，說道理也聽不懂」、「無奈，小孩子是無辜的」、「其實起飛降落的時候，給小小孩吃零食或喝奶會降低耳鳴的不適感！轉移注意力也是個方法」、「媽媽也可憐」、「有經歷過的才懂得無奈，多點體諒不行嗎」。

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