獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

▲近30年沒漲價的機車排氣定檢，預計下月1日起調漲為100元。（圖／台中市環保局提供）

記者許敏溶／台北報導

實施近30年的機車定檢，目前每年約750萬輛到檢。環境部指出，由於機車定檢費用從86年起就未調整，考量勞工基本工資、原物料及物價均已調整，所以從4月1日起，將定檢費用從80元調升為100元，政府將每年多編列1.5億元支應，未來汽車定檢費用，也將視實際執行情形與空污減量效益等進行滾動檢討。

為管制空氣污染，政府根據空氣污染防治法，從1996年開始，對出廠滿5年以上機車，每年應進行排放空污定期檢驗1次。根據環境部統計，近年每年約有750萬輛機車到檢。汽車定檢則從1989年開始，出廠年份滿5年以上未滿10 年者，每年至少檢驗1次，10年以上則每年至少檢驗2次，目前每年約200萬輛到檢。

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環境部說明，機車檢驗補助費用從86年起未曾調整，考量近年來勞工基本工資、原物料及物價都已調整，所以將檢討調整補助費用，若從目前80元調升到100元，每年將多編列1.5億支應。至於汽車定檢費用是否調整，則將視實際執行情形與空污減量效益等進行滾動檢討。

環境部補充說明，目前汽機車定檢費用，都由空污基金補助，機車每輛每年1次80元，汽車每輛每次100元，但是車主初檢不過，要再複驗時都不補助，等於要自付費用。根據環境部統計，近5年機車到檢數量都超過700萬輛，到檢率介於75至79％，去年到檢數786萬輛、到檢率79.35%、補助6.29億元，都創下5年來新高。

▲去年機車到檢率與數量，都創下近5年新高。（圖／環境部提供）

環境部指出，車輛排氣定期檢驗制度目的，類似人體年度健康檢查概念，主要讓車主知道使用車輛污染狀況，督促車主落實保養維護，避免廢氣排放污染環境，確實將車輛劣化進行修復。未來除檢討補助費用外，也將併同加強定檢站檢測品質管理，以及地方主管機關針對高污染車輛強化查察，提升空氣品質，擴大空污減量效益。