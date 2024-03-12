虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

記者陳家祥／台北報導

針對台北市發生虐童不幸案件，總統府發言人林聿禪12日表示，總統蔡英文相當關切並感到痛心，也第一時間向幕僚了解相關資訊。

林聿禪表示，有關本案在業務權責單位間通報、訪視以及照護人員管理上不足之處，中央政府主管機關將全力協助後續檢討、落實，務使地方主責單位與收出養媒合機構從速改善。另針對本案於制度面的問題，今日行政部門也已立即對此案召開專案會議。

林聿禪強調，讓每個孩子安全成長是地方與中央政府的共同責任，各單位皆應全力投入，務必確保所有嬰幼兒的安全。