盤點兒福聯盟3大爭議！拒收「波多野結衣」卡捐款、內湖3.7億買房

▲兒盟合作保母疑虐童致死，兒盟再度惹議，並針對外界撻伐出面說明及道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林育綾／綜合報導

1歲男童凱凱遭兒福聯盟合作保母虐死事件，引發各界震驚與撻伐，兒福聯盟過去的「黑歷史」也再度被網友起底討論，包括曾經拒絕悠遊卡發行的「AV女優波多野結衣卡」捐款，還有曾花3.7億元在內湖買房等。兒盟今（13）日也在記者會提到，對於此次虐童致死案也感到相當痛心，並願意承擔過錯，也將與政府繼續開會，加強檢討。

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▲兒盟曾經拒絕「波多野結衣悠遊卡」捐款惹議。（圖／悠遊卡公司提供）

●1. 拒收波多野結衣卡捐款

悠遊卡公司曾在2015年發行「波多野結衣悠遊卡」，計畫將銷售收入捐給各大社福團體，包括家扶基金會、靖娟兒童安全文教基金會、行無礙資源推廣協會等，這些公益團體都表達願意接受，認為每一筆善款都得來不易，對照顧弱勢很有幫助，AV女優也是一種職業，只要卡片沒有猥褻畫面，沒有理由不接受。

原先捐款名單中也有「兒童福利聯盟」，不過兒盟當時婉拒，在網路上招來不少批評和議論。時任執行長陳麗如在當年表示，作為公益團體，社會公信力是最大資產，仍要顧及勸募原則，例如款項來自違法管道或是理念牴觸，兒盟都會謹慎評估。

陳麗如在當時說明，悠遊卡公司以限制級議題為行銷策略，在普級的媒體上廣為宣傳，而且悠遊卡使用者中有許多未成年兒少，這樣的方式跟兒盟長期倡議的資訊「分齡分級」，立場相互矛盾，兒盟確實覺得不妥，才忍痛拒絕。

▲兒福聯盟2019年在內湖購屋設置整層辦公室，當年一度掀起議論。（圖／資料照）

●2. 耗資3.7億內湖買房

兒福聯盟2019年耗資3.7億，在台北市內湖區瑞光路買下一整層辦公室，當時遭民眾質疑「拿善款繳房貸」，甚至一度引發退捐潮。不過也有許多人支持兒盟，認為社福團體當然可以擁有自己的辦公室，讓公益事業更穩定及永續發展。

兒盟當時對外說明，隨著服務拓展，人員招募越來越多，曾經承接政府提供的場地，但也多次搬遷；無論是面對房租上漲或不斷搬動，增加的支出、變動、聯繫管理困難、不斷尋覓租屋處等，都對組織造成莫大壓力，因此兒盟為了長期發展計劃購屋。

兒盟從1998年起呈報教育部，提撥部分所得轉為購屋基金長達21年，終於有企業願意用低於市價的公益價格，幫助兒盟完成目標，購置穩定辦公室，讓服務更穩定發展。根據公開資料顯示，相較於原先每月租金百萬來說，購屋設置辦公室確實支出費用更低。

▲針對1歲嬰兒受虐致死案件，兒盟董事長林志嘉、執行長白麗芳等出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

●3. 轉介保母虐童致死事件

1歲多男童凱凱疑遭劉姓姊妹保母在去年底虐待致死，近日事件爆發炎上。由於該保母是由兒福聯盟簽約轉介，因此兒盟也遭到各界檢討與撻伐，甚至再度爆發「退捐款潮」。兒盟高層在3月13日出面召開記者會，並向社會大眾鞠躬道歉。

兒盟執行長白麗芳提到，相關的訪視資料、照片，都已經呈報給檢方，社工也配合警檢調查，身為機構的執行長，不想把責任推給社工，也不想幫誰解釋，但網路上發文者不是家屬，大家看的也都是片面截圖，並非事情的全貌。

她也表示，明白社會大眾對兒盟的期待很高，若覺得兒盟做得不好，而想要退回捐款，一切都會尊重，也會虛心接受指教；但她強調，兒盟也會繼續努力、繼續加強，不辜負社會大眾的期待。

她一度也哽咽提到，「社工」在台灣已經是壓力很大的職業了，這個不幸事件沒有人希望發生，但再這樣下去，她也擔心到底有多少人還能抱著熱情，繼續投入兒少保護的工作。