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社會 社會焦點 保障人權

兒盟執行長苦笑回應虐嬰案！前志工怒噴「笑X小」：用這態度嗎？

▲兒盟董事長林志嘉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲兒盟董事長林志嘉（左二）、執行長白麗芳（右二）今針對虐童案出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹狠心虐死，引發社會撻伐。因保母是由兒福聯盟簽約轉介，兒福聯盟今（12日）下午召開記者會多次致歉，不過面對記者詢問細節，執行長白麗芳多次顧左右而言他，甚至一度與兒福聯盟董事長林志嘉相視苦笑，讓過去曾在兒福聯盟擔任約9年的志工部落客「喪彪 ‧ 柳飄飄」痛批「笑X小朋友」、「身為『孩子的守護者』，用的卻是這樣的態度回應嗎？」

針對兒福聯盟記者會內容，柳喪彪整理了林志嘉與白麗芳的發言重點，首先是林志嘉多次提及「這件事情我們一定會負起責任」，但卻完全沒有具體說明要如何負責；接著又稱「社工一定要勇敢出來面對」，言下之意似乎就是要該名社工「踹共」以示負責。

▲▼兒盟董事長林志嘉出面道歉！（圖／記者楊惠琪攝）

另外，林志嘉也在會中不斷重複「我們一定都會透明公開給大家」。柳喪彪解讀，這句話每次都會出現在記者問了關鍵性的細節時，「功能就是打斷記者的問話」。

至於白麗芳，柳喪彪痛批「我真的不懂麗芳在笑X小朋友？」對於記者的靈魂拷問時常顧左右而言他，一問三不知，甚至有記者直言「你們沒有做好準備就來開記者會嗎？」讓白麗芳瞬間選擇沉默。

柳喪彪總結，這個記者會開的很好，但建議下次別開了，「講了一堆幹話等級可比太上老君級別的幹話，然後不停與同行者相視苦笑，好像大家問的問題都讓你們相當無奈。哈囉？現在是一個孩子在折磨中受虐致死！你們身為『孩子的守護者』，用得卻是這樣的態度回應嗎？真不敢相信這是我曾經力挺的兒盟。」

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