被虐童案氣到難入眠　PTT鄉民「6字留言」引共鳴：殘忍但將是事實

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北市一名1歲多的男童凱凱，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，保母手段兇殘也引爆全民怒火，讓許多人氣憤難眠。對此，有PTT鄉民看完後回了短短6個字，讓其他網友覺得殘忍卻又是事實。

據了解，北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟轉介安置，由劉姓保母姊妹照顧，卻遭餵餿水、狂揍虐待喪命，雙手指甲甚至全被拔光、雙腿嚴重變形，於去年12月慘死，但案情至今才被家屬曝光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT以「氣到睡不著怎麼辦？」為題發文表示，「小朋友的遺體，頭部都瘀血了…為什麼小小的身體要受這麼大的傷害，到底為什麼可以這麼殘忍？氣到睡不著」。

▲陳姓女社工無視凱凱照片異常傷勢和沮喪無助神情，被警方上銬移送。（圖／記者張君豪攝）



網友看完紛紛留言，「少子化大成功」、「看事情不要只看表面，現狀不是一天造成的」、「所以你有什麼實際作為？敢上街抗議嗎？不敢你還是乖乖睡覺吧！你每天忘記的事情那麼多，把這件事忘了很難嗎」、「林杯也氣到睡不著」、「很快就有人說不要發布加害者姓名了」、「就算把這兩個人千刀萬刮也還會再發生的」、「真的好傷心，凌晨一點才看到新聞，我會不會不用睡了」、「相信司法改革加社會安全網，好好睡吧別醒」。

其中，一名網友留下6字「過幾天就忘了」引起網友們的共鳴，「講得很殘忍，但將會是事實QQ」、「這種事情了不起在八卦炒一星期就沒人CARE」、「只是講事實，台灣這個社會不都這樣嗎」、「今天公祭明天忘記後天音樂祭」、「那你還記得上一個被虐死的嗎」。