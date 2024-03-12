文化種子在偏鄉學童心中萌芽　邀長濱鄉350師生藝文旅行

▲2024年文化種子萌芽計畫第2梯次正式展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

寶桑教育基金推動「文化種子萌芽計畫」，12日為台東長濱鄉國中小師生舉行第2梯次藝文體驗活動。台東縣長饒慶鈴提到，縣府一直以來關注偏鄉教育，為了讓偏遠地區學生增加接近藝文的機會，攜手協助寶桑基金會為長濱鄉孩子舉辦2梯次共約350位師生藝文旅行，活動內容包括錄製歌曲、選書、欣賞電影及跳街舞等多元藝文學習體驗，期盼增進孩子們各方面的探索與興趣，進一步感受藝文、愛上閱讀，讓文化種子在每一個孩子的心中萌芽。

2024年文化種子萌芽計畫第2梯次開幕活動於12日上午在原住民創意產業聚落(TTICC)舉行，包括長濱鄉三間國小、寧埔國小與長濱國中等三校師生參與。

饒慶鈴表示，感謝寶桑教育基金會今年為長濱鄉所有國中小師生辦理藝文小旅行，縣府除了補助經費也提供TTICC空間，在大LIMA展區舉辦小型書展，也讓孩子前往TTStudio錄音室錄製歌謠，並參觀TTICC平面立體實驗室及Mafana南島視聽互動黑膠館等。

饒慶鈴指出，文化種子此次藝起去旅行活動能夠成行，除了感謝寶桑教育基金會外，也感謝各校及各界關心孩子教育的朋友們一同努力，讓長濱的孩子們皆能共同參與體驗，相信這段獨特的藝文交流活動，將成為孩子們成長中的感動和養分。

今天是第一次全校一起參與錄音，小朋友們難掩興奮的情緒，資深音樂人陳國華老師及隨隊教師適時貼心提醒及鼓勵打氣，讓孩子們的緊張情緒放鬆不少。

此次各校錄製的歌曲相當具有特色及巧思，三間國小吟唱當地學區部落經典的大俱來之歌，長濱國中將校歌加入阿美海洋元素進行改編，寧埔國小則是帶來阿美族歌曲生活的詩。不少學童也在TTICC黑膠唱片館導覽中發現自己部落的傳統歌曲收錄其中，演唱者很有可能就是自己部落的耆老長輩。

寶桑教育基金會執行長陳世賢指出，今年長濱鄉文化種子萌芽計畫地點在臺東市，特別感謝鄉內所有學校校長的支持，全力投入參與規劃，也要感謝知名音樂製作人陳國華老師，專程從台北來現場指導小朋友錄製紀念歌曲。活動內容包括送給小朋友一本自己選的書、第一首專業錄音單曲、欣賞院線卡通片「鬼滅之刃」電影，並跟著街舞阿哲老師在台東大學的廣場跳滑步舞、全校同學一起演唱合唱曲，相信都是孩子們難能可貴的經驗。