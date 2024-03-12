　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　邀長濱鄉350師生藝文旅行

▲2024年文化種子萌芽計畫第2梯次正式展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024年文化種子萌芽計畫第2梯次正式展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

寶桑教育基金推動「文化種子萌芽計畫」，12日為台東長濱鄉國中小師生舉行第2梯次藝文體驗活動。台東縣長饒慶鈴提到，縣府一直以來關注偏鄉教育，為了讓偏遠地區學生增加接近藝文的機會，攜手協助寶桑基金會為長濱鄉孩子舉辦2梯次共約350位師生藝文旅行，活動內容包括錄製歌曲、選書、欣賞電影及跳街舞等多元藝文學習體驗，期盼增進孩子們各方面的探索與興趣，進一步感受藝文、愛上閱讀，讓文化種子在每一個孩子的心中萌芽。

2024年文化種子萌芽計畫第2梯次開幕活動於12日上午在原住民創意產業聚落(TTICC)舉行，包括長濱鄉三間國小、寧埔國小與長濱國中等三校師生參與。

饒慶鈴表示，感謝寶桑教育基金會今年為長濱鄉所有國中小師生辦理藝文小旅行，縣府除了補助經費也提供TTICC空間，在大LIMA展區舉辦小型書展，也讓孩子前往TTStudio錄音室錄製歌謠，並參觀TTICC平面立體實驗室及Mafana南島視聽互動黑膠館等。

饒慶鈴指出，文化種子此次藝起去旅行活動能夠成行，除了感謝寶桑教育基金會外，也感謝各校及各界關心孩子教育的朋友們一同努力，讓長濱的孩子們皆能共同參與體驗，相信這段獨特的藝文交流活動，將成為孩子們成長中的感動和養分。

今天是第一次全校一起參與錄音，小朋友們難掩興奮的情緒，資深音樂人陳國華老師及隨隊教師適時貼心提醒及鼓勵打氣，讓孩子們的緊張情緒放鬆不少。

此次各校錄製的歌曲相當具有特色及巧思，三間國小吟唱當地學區部落經典的大俱來之歌，長濱國中將校歌加入阿美海洋元素進行改編，寧埔國小則是帶來阿美族歌曲生活的詩。不少學童也在TTICC黑膠唱片館導覽中發現自己部落的傳統歌曲收錄其中，演唱者很有可能就是自己部落的耆老長輩。

寶桑教育基金會執行長陳世賢指出，今年長濱鄉文化種子萌芽計畫地點在臺東市，特別感謝鄉內所有學校校長的支持，全力投入參與規劃，也要感謝知名音樂製作人陳國華老師，專程從台北來現場指導小朋友錄製紀念歌曲。活動內容包括送給小朋友一本自己選的書、第一首專業錄音單曲、欣賞院線卡通片「鬼滅之刃」電影，並跟著街舞阿哲老師在台東大學的廣場跳滑步舞、全校同學一起演唱合唱曲，相信都是孩子們難能可貴的經驗。

ET快訊
孫芸芸23歲超正女兒爆出道！本人2字駁斥
蔡英文PO種樹文　網怒灌臉書：受虐死的怎麼辦
徐乃麟學霸兒娶回韓女友！　爸霸氣買單300萬婚禮
1歲凱凱遭虐死　衛福部6點檢討
親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了
社工正面照曝！　被封台大社工女神
快訊／社工被上銬畫面曝！　過失致死罪移送
快訊／萬鮮遭爆捲問題辣椒粉　王品火速發聲明回應
3億投資「7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…21人帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

后厝國小畢業旅單車環島　大園區長余誌松赴花蓮加油力挺

土地公及石門水庫媽祖婆加持　帶來第三波春雨效益

2024台灣燈會台南志工服務大受好評　總服務時數達26000小時

「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈　桃園登場

白沙屯媽祖進香將登場　藥廠贊助4萬痠痛貼片「護信眾」

全台首間完成樹木碳匯　中原大學培育綠領人才實踐環境永續

潮州警+Little Tree舞樹種子們　熱力反詐反毒嗨起來

國策顧問張甲長病逝享壽80歲　蔡英文今赴台東弔唁

台東縣政府TTPush　奪國際智慧城市Go Smart最高榮譽

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

后厝國小畢業旅單車環島　大園區長余誌松赴花蓮加油力挺

土地公及石門水庫媽祖婆加持　帶來第三波春雨效益

2024台灣燈會台南志工服務大受好評　總服務時數達26000小時

「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈　桃園登場

白沙屯媽祖進香將登場　藥廠贊助4萬痠痛貼片「護信眾」

全台首間完成樹木碳匯　中原大學培育綠領人才實踐環境永續

潮州警+Little Tree舞樹種子們　熱力反詐反毒嗨起來

國策顧問張甲長病逝享壽80歲　蔡英文今赴台東弔唁

台東縣政府TTPush　奪國際智慧城市Go Smart最高榮譽

預售339萬起！BMW「i5 Touring豪華電動旅行車」雙車型開賣

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

北市公費流感疫苗「剩不到1千劑」　明起2大醫療院所接種

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

篠崎泫兒時受虐「怎麼被發現的？」　提親身經歷3建議：情緒騙不了人

大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽　結合運科擴能推展帆船運動

以為出去玩！貴賓犬聽「恐怖一句話」笑容消失　垂頭逃避笑翻媽

RIIZE Anton「牽手約會照」掀熱戀風波！女方親發聲澄清：是兒時好友

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

晶品城3／15結束營業！閉館原因曝光

高雄情侶雙載「鬼切左轉」遭大貨車撞飛

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

金福華染紅辣粉落差868公斤　南投追流向

想禮讓救護車　高雄3機車追撞倒地

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場　優化工程　

馬蘭榮家營運管理諮詢服務

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

「台灣好行-神山線」免費體驗　即起報名

汐東線流標　捷運局曝原因

路線優化　桃園710路線3／30起加密班次

失聯移工持毒街頭逃竄300公尺拒捕仍遭緝捕送辦

美力臺灣3D行動電影院　開抵大園國小

又見吸毒昏睡路中南警依毒品、公共危險送辦

更多熱門

相關新聞

台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

台東市鐵花路段於11日發生民眾互毆傷害案，34歲的莊姓男子與同行29歲邱姓男子，因口角糾紛與47歲廖姓男子發生爭執扭打，過程中莊男使用摺疊刀刺傷廖男後，隨即夥同邱男逃離現場。

酒駕肇事落跑結果更慘　自撞電杆翻落釋迦園

酒駕肇事落跑結果更慘　自撞電杆翻落釋迦園

馬蘭榮家營運管理諮詢服務

馬蘭榮家營運管理諮詢服務

台東環境教育繪本徵選　揮筆守護環境、彩繪台東美好

台東環境教育繪本徵選　揮筆守護環境、彩繪台東美好

台東縣民服務中心　18日起優化午間服務

台東縣民服務中心　18日起優化午間服務

關鍵字：

文化長濱鄉台東

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面