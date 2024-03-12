邱國正曝「在地協力者」界定　綠委籲用光譜判定：成立卓越中心應對

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋今（12日）質詢時詢問，國防部如何定義認知作戰、在地協力者等詞彙？國防部長邱國正回應，錯假訊息是認知作戰中最明顯的，為了打擊軍民士氣，選擇時機點、議題趁機擴大，有任何訊息對我方不利、對對方有利，就會初步認為是在地協力者，後續由檢方認定。沈伯洋建議，可透過光譜模式判定，列入可信度、帳號潛伏等要素；他也呼籲，台灣應成立「卓越中心」跨部會應對混合戰。

行政院長陳建仁今率部會閣員至立院備詢，沈伯洋質詢時請國防部說明認知作戰的標準，邱國正回應，錯假訊息是認知作戰中最明顯的，為了打擊軍民士氣，選擇時機點、議題趁機擴大，並且無聲無息的加進來，讓民眾認為是普遍的現象，是一個滿嚴重的問題，國軍對認知作戰的防衛做得很徹底，國家也有資安防護應變的團隊。

沈伯洋指出，在國防部的業務報告中提到，中共利用官方媒體、側翼組織、在地協力者，所以很明顯官方媒體是滿重要的發動單位，至於「在地協力者」的字眼也會引發國人的疑惑，國防部是否有相關準則？邱國正回應，有任何訊息對我方不利、對對方有利，就會初步認為是在地協力者，至於實際上是不是，檢調單位都會進行調查，沒有人臉上會貼標籤。

沈伯洋直言，在地協力者有時會表示發言屬於言論自由。在認定上有很多曖昧不清的狀態，形成國防部和國人溝通的障礙，國防部無法清楚告訴大家「誰才是在地協力者」，更不要說相關的準則、要綱，應該把定義進行釐清。沈也指出，像去年談到「潛艦國造」、「義務役上戰場」等議題，很明顯有中國操作痕跡，國防部並未特別告訴大家是認知作戰，可能有自己的政策考量，但是若確定是認知作戰，標準是什麼？

邱國正重申，訂標準很困難，例如國軍有人做出洩密或是不留意間造成困擾，軍方可以列出違規的項目，但要如何界定民間是「在地協力者」，真的沒有辦法。只能看發出來的訊息當中，經過檢調偵查或者後續發展，出現比較違背常理的反應的話，就可以判定他是在地協力者。

沈伯洋建議，由於界定困難，可以將此變為光譜，可看出哪些行動接近中國操作的認知作戰，列入可信度、帳號潛伏的程度等要素，當突破某個標準後就可以告訴國人是嚴重狀況。沈也舉例，北約國家，在面對俄羅斯的混合作戰，就希望有一個卓越中心，一起面對混合戰，一起進行分析，接下來是否有機會開啟這方面的討論？

邱國正回應，相關工作確實很難叛變，但國防部有很多團隊支撐這些工作推動，對於這些狀況做分類，以後此類可以篤定地立刻做出反制。