賴清德見美國前國防政策次長　期盼美國進步中心、國會支持

▲副總統賴清德12日接見「美國進步中心」（CAP）學者專家訪問團，其中包括美國前國防部政策次長傅洛伊（Michèle A. Flournoy）。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日接見「美國進步中心」（CAP）學者專家訪問團，其中包括美國前國防部政策次長傅洛伊（Michèle A. Flournoy）。賴清德表示，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，是美國在印太區域重要的安全及經濟夥伴，期盼得到「美國進步中心」及美國國會、政府的支持，共同創造印太區域的安全與繁榮發展，進一步為國際社會貢獻心力。

賴清德致詞時，首先歡迎達修爾(Thomas A. Daschle)主席在此關鍵時刻率團來訪，「美國進步中心」專家學者的意見執美國之牛耳，感謝訪賓對台灣長期的支持。

賴清德提到，前美國聯邦眾議員普萊斯(David Price)在國會服務期間加入眾議院「國會台灣連線」，多次連署支持台灣的相關法案，讓台灣有機會參與國際社會。

賴清德表示，很高興再次見到美國前國防部政策次長傅洛伊（Michèle A. Flournoy），在俄烏情勢緊張之際，她曾參加由拜登總統指派的代表團訪台，十分感謝她當時展現對台灣的支持。

賴清德指出，2024年是全球選舉年，台灣在2個月前完成了一場重大選舉。台灣的民主相當有活力，每次總統與立法委員選舉都很熱烈，即使面臨中國的文攻武嚇，台灣人民仍堅定用手中神聖的選票，決定國家的方向，推動台灣在民主的道路上持續往前，並捍衛台灣的民主，盼能和全球民主陣營共同創造世界的繁榮發展。

賴清德認為，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，站在面對中國威脅的第一線，同時也是美國在印太區域重要的安全及經濟夥伴，非常期待得到「美國進步中心」以及美國國會、政府的支持，共創印太區域的安全與繁榮發展。

賴清德指出，「美國進步中心」致力於「強化公共衛生及終結疫情」、「打造良好經濟環境」、「應處氣候變遷及環境正義」、「提升族群平等及正義」及「重建民主社會信任」等五大議題領域，與台灣重視的國家發展方向不謀而合。今年5月20日他將接任總統，期盼未來能和「美國進步中心」共同合作，推動台灣在這些領域的進步，為國際社會貢獻心力。

隨後，達修爾主席致詞時感謝賴清德的溫暖歡迎，並恭賀他贏得這次大選。他說，台灣此次向世界展現的競選方式及蓬勃民主，令人欽佩。

達修爾表示，在任何社會中，公共服務是最高使命，他感謝賴清德多年致力於公共服務，相信在擔任總統後將繼續體現這項使命。

達修爾提到，賴清德對於訪問團以及「美國進步中心」進行中的工作有深入了解，令他印象深刻。他很榮幸能夠擔任主席，致力於進步的公共政策，並能與賴清德有進一步的交流。

達修爾指出，台灣在過去50年為所有渴望健全民主、人權、公民權、公共衛生的人們樹立了標準，值得所有人欽佩及學習。他認為，民主國家之間必須加強更多合作，持續在這些領域取得進展。訪團成員非常期待未來繼續與台灣在經濟、外交、國際等各方面密切合作。