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新北行動治理前進三重　侯友宜：全力建設帶動溪北發展

▲新北行動治理前進三重。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜於會中聽取里長意見，關心地方需求。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（11日）率市府團隊前往三重與里長座談，傾聽基層聲音，解決市民大小事。侯友宜表示，三重人口稠密，地理位置緊鄰台北，為新北市的三大軸心之一，將持續積極推動交通建設、銀新未來城，加速地方繁榮發展，提供三重市民安居樂業的生活。今天適逢福德正神聖誕，侯友宜也前往三重同仁宮參拜，並感謝廟方致力投入社會公益。

侯友宜表示，市民需要大建設，也要小建設，面對市民的需求，市府都要全力來推動。當前三重的汙水下水道接管已逐步完善，接管率名列前茅；停車場則已完成4座，還有多座正在執行中，至於對停車場的建議，若評估可行，也要努力來規劃；其他如第二座國民運動中心、圖書館，以及交通建設、都市更新、老人照顧、公托公幼，都要全力來推動。

今日會中，有里長提案新北市立圖書館三重分館改建，應納入活動中心之規劃，文化局表示，三重分館改建目標是為平衡溪北、溪南區域之圖書資源，並打造具有城市地標亮點的第二總館，而其五大核心規劃中，「休閒交流中心」之概念已涵蓋當地居民及樂齡之需求，預計提供樂齡學習區、閱報區等社區樂齡空間，也規劃有大型多功能會議廳、研習教室，提供在地居民及相關單位彈性使用，目前工程進度正研擬委託設計監造招標文件，並準備移請新工處代辦，預計今年可徵選出優秀的建築設計團隊，2030年完工。

▲新北行動治理前進三重。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市府團隊前往三重與里長面對面座談，傾聽基層心聲。

至於有提案討論設立地下停車場，大同公園、六張公園部分，交通局已於2022年提報中央前瞻計畫申請補助，並完成初審，目前則於公路局複審審議中；開元公園部分則完成初審及複審作業，交通局將持續掌握審議進度，積極爭取中央補助，盡快啟動規劃作業。

而有里長就里基層工作經費提出討論，民政局表示，考量部分區域人口有大幅成長趨勢，各里人口數亦有懸殊差距，且近來通貨膨脹、物價上漲，因此新北市各里里基層工作經費自今年起依里內人口數，調高為60萬至100萬元；里鄰活動經費也依人口級距，於今年起調高為15萬至80萬元，讓各項資源能更均衡且有效的分配與運用。

其他提案還有新建案鄰損、汙水管線施作、電纜電桿線地下化、新建行人道改善工程、公園管理等議題，侯友宜也表示，對於因新建案所造成的鄰損問題，及對周邊居民所造成的影響，工務局、公所都要全力來協助里長與建商協商解決；公園管理部份，也請景觀處研擬公園管理自治條例。

▲新北行動治理前進三重。（圖／新北市民政局提供）

▲今天適逢農曆二月初二土地公生聖誕，侯友宜先至三重同仁宮參拜，並感謝廟方歷年對於社會公益的奉獻。

市府近年陸續完成多項建設，重陽橋增設機車引道工程已於今年2月完工並通車，大幅改善周邊道路尖峰時刻的壅塞現況，並優化機車動線，提升行車安全、也精進重陽橋人行動線空間；同步市府團隊也增設仁義重劃區及環河北路二段路口，將完善地區車行、行人路網。

此外，三重現有5處停車場興建工程正在進行，其中「重陽公園地下停車場」 預計在今年5月完工，「興穀國小操場地下停車場」、「興華公園地下停車場」、「玫瑰立體停車場」及 「信義公園地下停車場」也將陸續於2025、2026年完成，未來將能有效紓解地方停車需求，創造三重區更優質完善的停車空間。

民政局長林耀長表示，自2019年啟動行動治理至今，三重區計提案270案，已完成250案，執行率93%，將持續以「府區一體，立即行動」的積極態度，努力為市民解決問題。

今天適逢農曆二月初二「土地公生」福德正神聖誕，侯友宜於行動治理前也前往當地信仰中心三重同仁宮參拜，恭祝福德正神聖誕，並祈求市民健康平安，市政順利、地方繁榮。侯友宜表示，感謝廟方歷年對於社會公益的奉獻，並協助市政的推動，長年造福於社區長輩、新住民、學童，於今年更捐贈10萬元予新北市好日子愛心大平台新住民關懷計畫，持續投入公益造福地方。

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