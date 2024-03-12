籲陳建仁釐清保母虐童案真相　綠委疑：社工為何沒通報異狀？

▲民進黨不分區立委張雅琳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹餵餿水、對折塞水桶、拔指甲虐死，消息一出震驚社會。對此，民進黨立委張雅琳質疑，訪視社工見異狀為何沒通報？有意照顧的保母為何不能繼續照顧孩子？為何入監服刑母親沒有申請攜子入監照顧？是不知有此權利又或者其他原因？要求行政院長陳建仁與台北市府儘速釐清真相，不要再有下一個受害者。

針對台北市虐童案，張雅琳表示，今天她在立法院內政組個人質詢，特別要求行政院長陳建仁釐清真相；同時，她也呼籲台北市政府應立即啟動調查程序、釐清真相，不要再有下一個受害者。

張雅琳認為，該案件有3個疑點應該釐清：首先「訪視社工見異狀為何沒通報？」她指出，單位從9月到12月共訪視三次，社工早已發現男童額頭有傷，12月被拒絕訪視， 受過訓練的社工應有敏感度，為何沒有跟台北市社會局通報？這點應該要儘速調查了解。

再者，張雅琳也質疑「有意照顧的保母為何不能繼續照顧孩子？」原先與孩子關係良好的保母，已經表示願意繼續照顧孩子，甚至成為單位的特約保母，但卻沒有獲得單位的同意？從孩子對於照顧者的依賴程度來看，應該是最適合孩子的照顧者卻被拒絕。

第三，張雅琳表示，「為何入監服刑母親沒有申請攜子入監照顧？是不知有此權利又或者其他原因？」她說，雖然監獄並不是適合孩子生長的環境，但這是最後能好好照顧孩子方式之一。另依據《兒少權法》54條之1，家長如果犯毒品相關刑責，司法或法務機關需要查訪孩子的狀況，但是否有啟動訪視程序，這點還需要再來了解。