渣男剋星！3星座女生「情商特別高」　專門收服壞男生

▲渣男最容易栽在哪些女生手上？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

女生談戀愛最怕遇到渣男，常常暈船到爆還是下不了船，久久深陷其中，想要拿下渣男並不是容易的事，《搜狐網》指出有3個星座女生「情商特別高」，渣男遇到他們也都會被乖乖收服！

獅子女

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獅子女個性火熱、充滿活力，而且非常有正義感，情商高的她們，非常看不慣會傷害女人的花心男生，如果讓她們遇到，她們會忍不住想要上去教訓一下，而且獅子女在選擇另一半時也是非常挑剔，她們的對象通常都是顏值高、有能力的花心男，一般人很難抓住花心男，但獅子女在感情中能強能弱，總是可以輕鬆把花心男拿下。

牡羊女

牡羊女直率熱情，但也非常孩子氣，經常會以自我為中心，不過她們內心非常強大，而且情商、顏值也都在線，因此收服渣男，對她們而言不是件難事，她們很能讀懂渣男的心思，總是能夠拿捏的很到位，常常使出欲擒故縱的手段，渣男遇到她們也只能自認倒霉，牡羊女最擅長讓渣男想追又追不到，想要放手卻又欲罷不能，對渣男來說絕對是種折磨。

天蠍座

天蠍座是出了名「報復心」很強的星座， 而且聰明的天蠍女很喜歡捉弄那些玩弄感情的渣男，與其他星座不同的是，天蠍女不是為了教訓對方，更不是要報復，她們是要徹底的收服渣男，她們的手段往往讓渣男無法招架，同時渣男也很難逃出她們的掌心，最後也只能是乖乖拜倒在她們的石榴裙下了，所以渣男沒事千萬不要來招惹天蠍女。