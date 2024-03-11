交往4年打算結婚　男友家族旅遊沒帶她！妹子心碎：我好像外人

▲男友家族旅遊，卻沒有帶她一起去。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友抱怨，跟男友交往4年了，常常到男友家拜訪，跟男友家人感情不錯，兩人也討論過未來結婚的事情，上個月男友家人到澳洲家庭旅遊，她很想跟去，但因為存款不多便沒有多問，沒想到男友家人卻沒有邀請她一起去，讓她感覺自己像這個家的外人，貼文遭到許多網友砲轟，「你就是個外人」。

女網友在Dcard發文，「男友一家出國沒帶我」，兩人從大學就開始交往，如今已經畢業工作半年了，雙方常常到彼此家中拜訪，跟另一半家人的感情很不錯，兩人也約定好，以後有一定的經濟能力就結婚。過年時，男友媽問她今年有沒有安排，並提到今年家庭旅遊會去澳洲，她僅點點頭沒有多問。

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原PO坦言，內心很想跟著一起去，但剛畢業存款不夠多，如果去了澳洲，存款可能會全被掏空，「所以就沒有多問，後來他們也就自己去了」；至今過了一個月，原PO仍覺得有疙瘩，對於沒被邀請一起出國玩的事情耿耿於懷，「其實我知道我不該有什麼想法跟意見的，覺得在這個家，我好像是外人一樣」。

貼文一出，網友認為，想要出去玩就要自己付錢，「沒有找妳不是很正常的嗎？你們又還沒結婚，他媽媽也是跟妳閒聊問一下，然後順便說他們的安排而已」、「你的確是外人沒錯啊，不然他們邀請你去，你有存款問題，或是他們幫你出，就欠了一個人情要還，並沒有比較好」、「本來就是外人，是在玻璃什麼，要錢沒錢，要身分沒身分，而且就算你嫁過去，出去玩付錢天經地義好嗎」。