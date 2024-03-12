快訊／與王世堅成證婚人　柯文哲送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

▲柯文哲到黨團開會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩與劉姓男記者於2019年交往至今，11日於臉書對外宣布登記結婚的好消息，以及放上諸多婚紗照，且黨主席柯文哲、立委王世堅還成為「結婚書約上的證人」。柯文哲12日受訪時笑說，祝福黃瀞瑩雙方「早生貴子」。

柯文哲12日上午7時30分到黨團開會，並且於晚間9時左右結束會議下樓。被問到與王世堅一同擔任證婚人一事，柯文哲表示，黃瀞瑩當時就是拿給他簽書約，簽完才說另一個是王世堅，沒有什麼反應，而自己則向對方說「年輕人願意結婚就要說謝謝。」

另外，面對黃瀞瑩覺得柯文哲、王世堅儘管在議會質詢時有交鋒，但認為是「真愛CP」且有共識？柯文哲僅向黃瀞瑩送上祝福「叫他們（黃瀞瑩）早生貴子」。

黃瀞瑩11日下午透過臉書宣布結婚消息，並放上與劉姓男友的婚紗照，但結婚證書上的名字，驚見柯文哲與王世堅。隨後，黃瀞瑩晚間透過YouTube進行直播，針對為什麼見證人找柯文哲、王世堅？黃瀞瑩直言，「因為我想說這2人八字一定很重，他們兩人一定是真心相愛，所以我覺得他們兩個給予的祝福，以及簽在同一張書約上，這實屬難得機會，絕對是一個很特別的書約。」