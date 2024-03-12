7年百貨撐不住！「晶品城」3／15結束營業　原因曝光

▲新竹晶品城。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹市知名百貨「晶品城購物商場」今年1月傳出經營困難，但考量仍有商家在營業，承諾延後閉館，還闢謠稱「未正式閉館」。如今晶品城正式宣布3月15日結束營業，劃下7年句點，仍讓不少在地人感到錯愕。

晶品城是新竹市首座複合型購物中心，位在台鐵新竹車站前，坐擁東區精華地段，營業面積約4400坪，配有BOT立體停車場，1至3樓、12樓、13樓由BOT業者招商。

2016年10月，晶品城風光開幕，吸引寶雅、日藥本舖、星巴克、拿坡里、小蒙牛麻辣養生鍋等知名品牌相繼進駐，為周遭商圈帶來不少人潮。

不過，疑似因網路消費興起，加上商圈轉移，導致晶品城遇到經營困難，去年更傳出積欠攤商貨款，引發攤商集體撤櫃，甚至向市府陳情。今年1月，晶品城規劃閉館，但考量館內仍有商家營業，又是春節前夕，因此承諾閉館時間延後至農曆年後。

如今晶品城正式吹熄燈號，11日對外宣布，經過審慎評估後，認為必須進行轉型，決定重新規劃及調整營運方向，因此將在3月15日結束營業，並閉館整棟改裝，預計2024年底前完工，屆時將以全新面貌與大家見面。

至於林森路立體停車場部分，與商場是分割開來的事業體，營運不受影響。