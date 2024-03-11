桃園率先核發　全國首家既有農牧用地合法露營場

▲桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟11日表示，繼去（112）年4月桃園核發全國第一件農牧用地露營場土地使用許可，再度開啟露營場合法化的另一個里程碑，在全國1672家既有的未合法露營場中，率先成功輔導位於復興區農牧用地上的既有露營場- Kiwi Camping 休閒露營區通過第二階段合法設置登記。

周柏吟表示，桃園有151家既有露營場，其中8成位於復興區山區的農牧用地或林業用地，受到許多先天環境條件的限制，露營場合法的困難度很高，涉及農業、建管、環保、消防、原民、地政及水土保持等法規，而既有露營場由於原本已有部分設施設置，相較於從素地開始規劃的新設露營場，合法的難度又更高。

▲一年半來，市府跨局處的各種大小會議、討論及會勘就開了近百場。（圖／觀旅局提供）

一年半來，市府跨局處的各種大小會議、討論及會勘就開了近百場，共同研擬簡化審查程序、現地勘查輔導及聯合會審，才能讓露營場合法化輔導過程能順利進展。桃園露營場合法化進度超前，目前已輔導76家業者提出申請、22家通過第一階段露營場土地使用許可。

今年將持續進行系列輔導措施，包含免費協助既有露營場業者撰寫第一階段申請書、現地個案輔導、製作第二階段露營場設置登記申請計畫書參考範本、建置露營場空拍資料庫、輔導團隊駐點、Line@、諮詢專線、官方網站專區、辦理法規說明及露營場申設經驗交流研討會等，希望能更加速協助桃園市的露營業者朝向合法化邁進。

全國首家既有農牧用地合法露營場「Kiwi Camping 休閒露營區」位於復興區羅浮里高坡部落，緊鄰北橫交通方便，露營場長期深耕環境，保留了許多自然林木。Kiwi 休閒露營區在地的經營人李老闆表示，在申請露營場合法化的過程中，第二階段申請牽涉建築、水保及污水處理設置工程，更深刻體會到水資源保護的重要。