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日本富山縣魚津市訪板橋　新北贈燈植樹深化台日友誼

▲富山縣魚津市長訪新北板橋。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲日本富山縣魚津市訪問團於新北市板橋區公所前合影。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日本富山縣魚津市長村椿晃率團訪板橋，參訪林家花園、慈惠宮、觀光夜市、農會及學校發展成果，並與公所進行板橋元宵燈會活動及業務交流，雙方互贈燈籠並在植樹節前夕一起在公所前共植台灣山櫻花樹紀念，富山縣魚津市提供各町燈籠也將與日本其他縣市燈籠一同於明年板橋燈會展出，促進台日友好。

板橋區長陳奇正特別感謝魚津市提供7個町燈籠，為明年舉辦元宵活動再增添日式風情，陳區長與村椿晃市長在公所前一起種下象徵台日友好的櫻花樹，並邀請村椿晃市長明年再來板橋欣賞盛開的櫻花；公所並回贈30顆板橋特色燈籠給魚津市，期待在魚津市8月舉辦的「船型萬燈祭」中展出，雙方以傳統燈籠互相交流，持續深化台日友誼。

▲富山縣魚津市長訪新北板橋。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲雙方互贈燈籠，深化台日友誼。

村椿晃市長表示，這次率團參訪板橋是疫情後首次正式組團訪台，感謝板橋熱情接待，村椿晃市長非常期待魚津市各町燈籠明年於板橋燈會展出，透過活動讓更多台灣民眾認識魚津市，魚津市是位於富山縣東部的城市，漁產豐富，每年8月初的夜晚舉辦年度盛事「船型萬燈祭」，已被登錄為聯合國教科文組織無形文化遺產，超過一層樓高且巨大獨特三角外形的船型燈，在日本全國也難得一見，吸引大量遊客前去，也歡迎板橋區的市民朋友到魚津市觀光，感受在地活動魅力，此行亦深入了解板橋區業務、學校教育、宗教、農業、觀光夜市收穫滿滿，更期盼未來加強與板橋區的交流合作。

板橋區長陳奇正感謝村椿晃市長重視台日友誼，疫後首次出訪就造訪板橋，並帶來魚津市「船型萬燈祭」特色燈籠致贈板橋區，後續將安排展出，公所亦回贈具有板橋特色燈籠，透過燈籠與日本各縣市交朋友，建立持續交流基礎，深化台日雙方友好。

▲富山縣魚津市長訪新北板橋。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲日本魚津市訪問團與迎賓表演團隊合影留念。

▲富山縣魚津市長訪新北板橋。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲日本魚津市長村椿晃（中）、新北市議員山田摩衣（左）、新北市板橋區長陳奇正（右）於公所前共植櫻花樹。

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