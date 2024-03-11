新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

▲2021年為臺灣首摘波隆那拉加茲獎「故事類」首獎的插畫家林廉恩，將與大家分享她的最新繪本創作，同時帶民眾進行繪本創作。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

逛二手市集也能聽演講，消費還能換好書！新北市立圖書館蘆洲分館3月16日將於空中大學舉辦「洲遊閱讀趣」好書交換活動，同時邀請到2021年義大利波隆納插畫書展拉加茲獎「故事類」首獎的插畫家林廉恩到場與親子分享3月最新出版的繪本《森林裡倒下了一棵樹》以及帶大家創作專屬繪本；現場消費還免費送你好書。

新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來逛市集蔚為風潮，成為許多民眾週末假日的休閒活動之一，為了鼓勵民眾親近閱讀，蘆洲分館特別走進社區，與空中大學合作，於在地市集中推出好書交換與親子閱讀活動，讓民眾逛市集，也能看好書、聽演講，還可以帶喜歡的書回家，享受書香，鼓勵大眾一起感受閱讀樂趣。

▲蘆洲分館與空中大學合作，於在地市集中推出好書交換與親子閱讀活動，讓民眾逛市集，也能看好書、聽演講，還可以帶喜歡的書回家。

新北市立圖書館蘆洲分館「洲遊閱讀趣」活動，3月16日特別邀請到2021年為臺灣首摘波隆那拉加茲獎「故事類」首獎的插畫家林廉恩，將與大家分享她的最新創作繪本《森林裡倒下了一棵樹》故事，同時帶民眾進行繪本創作；還有好書交換市集與行動書車，圖書館特別準備了包括文學小說、繪本童書等上百本書籍，邀請大小朋友一起來逛市集、看好書，現場消費還加碼免費送好書。

新北市立圖書館表示，「洲遊閱讀趣」活動3月、6月、9月、11月的第3個週末將於蘆洲空中大學（新北市蘆洲區中正路172號）舉辦，曾入選2018義大利波隆那兒童插畫展的剪紙藝術家劉韻竹6月15日與9月21日亦將現身分享，參加活動除了可以集點換好禮，市集消費還可免費兌換好書，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2285-1238。