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府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

▲府中雙城、蘆洲街道設計派對。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市工務局以「街道設計派對一起玩、一起走！蘆洲人行環境的全齡溝通實驗」獲得「溝通傳播類」優質獎肯定。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動的「街道設計派對一起玩、一起走！蘆洲人行環境的全齡溝通實驗」與「府中雙城-板橋府中北側廣場改善計畫」共創佳績，分別在中華民國景觀學會舉辦的「2023第十一屆台灣景觀大獎」獲得優質獎及佳作的肯定，昨（9日）頒獎典禮中，由新工處魏竹威副總工程司及工務局林育群股長代表市府接受表揚。

由中華民國景觀學會舉辦的「2023第十一屆台灣景觀大獎」昨（9日）於松山文創園區多功能展演廳舉辦頒獎典禮，工務局以「街道設計派對一起玩、一起走！蘆洲人行環境的全齡溝通實驗」獲得「溝通傳播類」優質獎肯定。負責本案的林育群股長表示，為了讓關心蘆洲核心發展區以及人本環境的民眾，能更直接地說出對於人行道改造的需求，工務局於2023年6月在蘆洲國小及湧蓮寺附近舉辦工作坊，透過實地體驗、互動方式，讓不同年齡層的民眾都能以多元、雙向溝通的方式共同參與活動與討論。

▲府中雙城、蘆洲街道設計派對。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市新工處推動「府中雙城-板橋府中北側廣場改善計畫」，榮獲「2023第11屆台灣景觀大獎」佳作殊榮。

工作坊與在地蘆洲國小密切合作，讓師生以繪畫、文字、遊戲等方式，表達「我的上學路」當中遭遇到的危險或阻礙。藉由一天工作坊的多場活動，收集學童、地方居民對蘆洲人行環境的觀察，並將民眾實際體驗過後的心得，回饋到工程基本設計，成為人本環境改造中，落實公民溝通的新模式，因而獲得優質獎肯定。

由新工處負責的「府中雙城－板橋府中北側廣場改善計畫」則獲得本屆景觀大獎「佳作」。市府團隊全力推動的「府中雙城」計畫，工程範圍串連板橋古城區（林家花園）至新城區（新板特區），將以人為本思維注入新舊城地區。

▲府中雙城、蘆洲街道設計派對。（圖／新北市工務局提供）

▲榮獲本屆景觀大獎公園綠地／公共開放空間「佳作」府中北側廣場。

新工處副總工程司魏竹威表示，府中北側廣場位於府中雙城計畫的樞紐，將以往被道路分割的捷運出口廣場重新縫合，為板橋區公所、警察局及捷運站之間創造大面積的人行環境，同時引入多項友善的元素，如人行道的優化、轉乘停車需求和綠美化等，並將「老板橋」獨特在地元素以「光盒子」藝術呈現，藉由投影的方式復甦記憶中的板橋，並串聯周邊的旅遊與城市活動，讓府中廣場不僅是城市川堂，更是提供藝文表演的多功能場地。

工務局長祝惠美強調，工務局贏得兩項台灣景觀大獎的殊榮，代表「作工的人」不僅有專業，更將美學概念成功融入於工程，未來市府團隊將持續貫徹以人為本的理念，積極推動城市規劃與景觀設計工作，為市民打造更美好、更宜居的生活環境。

▲府中雙城、蘆洲街道設計派對。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市工務局於2023年6月在蘆洲國小及湧蓮寺附近舉辦工作坊，透過實地體驗、互動方式，讓不同年齡層的民眾都能以多元、雙向溝通的方式共同參與活動與討論。

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