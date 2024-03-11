解放軍透露：轟-20新戰機很快亮相　大幅提升空軍作戰能力

▲解放軍空軍副司令員王偉透露，自主研發的轟20即將問世 。（圖／翻攝 香港商報）

記者任以芳／綜合報導

2024大陸全國兩會人大會議今（11）閉幕，先前兩會期間，港媒追問「轟-20研發進度？」解放軍空軍副司令員王偉透露，轟-20很快就會對外正式公佈，目前中國的科研人員都有這個能力，沒有技術瓶頸。

大陸軍事迷等待多年，自主研發的轟-20一直處於「只聞樓梯響」階段，港媒《香港商報》追問王偉，「早在2016年就已經有了轟-20的研制傳聞，但是直到2024年還沒有公開，這是否意味著研發過程中存在技術瓶頸？」

對此王偉表示，中國目前的科研人員「非常好，都有這個能力」，沒有瓶頸，都能夠解決。轟-20的服役將大幅提升中國空軍的作戰能力，新一代裝備帶來一代戰鬥力。

王偉強調，「我們不跟美國比，我們只是保衛自己的安全！」轟-20的出現「值得驕傲和興奮，意義非常重大，這是換代的新飛機。」

根據上述訪談，透露關於轟-20的性能和特點，許多大陸軍事迷看好轟-20新研發的性能，具備強大的打擊能力和隱身性能。

▲轟20遠程作戰能力可達13000公里。（示意圖／翻攝 第一軍情）

根據陸媒報導指出，轟-20的航程能夠達到 11000 到13000公里，作戰半徑在 5000 公里左右，遠超過解放軍現役轟炸機。這意味著它具備執行遠程戰略打擊的能力，可以飛抵澳洲、非洲北部、歐洲東部，甚至直達美國本土

此外，轟-20可能攜帶多種導彈和炸彈，如長劍-10巡航導彈或常規自由落體炸彈，可對遠程目標實施精確打擊，並完成多樣化任務。

今年1月31日，美媒《軍事觀察》報導稱，中國殲-20已經成為世界上部署規模最大的雙引擎隱身戰鬥機，而且殲-20目前仍處於產能爬坡階段，未來前景不可估量。

報導稱，殲-20可能不僅是全球部署規模最大的隱身戰鬥機，可能還是綜合性能遙遙領先的隱身戰鬥機。至於美國的F-35由於能力不足難以發揮大用，而F-22雖然有良好的基礎，但航電系統過於老舊，信息化與智能化水平被殲-20全面壓制。