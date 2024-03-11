魯蛇砸200萬買00940「開始想小孩名字」　網曝真相打臉：搞笑

▲元大台灣價值高息00940還沒上市就受到外界關注。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計的元大台灣價值高息（00940），每股認購價僅10元，平均殖利率達8.6%，還沒上市就引爆話題。有民眾就打算一上市直接買200張，認為可以在女生的心中大加分，掀起熱議。

原PO在PTT八卦板以「00940直接買兩百張能開始想小孩名子嗎」為題發文，表示他打算等00940上市後，一口氣花200萬買200張，「充滿滿滿的台灣價值」，心想在喜歡的女生心中應該會加分，甚至開始幻想2人結婚後的情景，並開始思考小孩要取什麼名字。

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若以近5年00940追蹤的台灣價值高息指數平均殖利率8.6%來算，購買200張的話，每月可領息14333元，每年可領約172000元。

貼文一出，引發一番討論，網友紛紛搖頭，「200張的現金流連基本工資都達不到」、「可是買不到老婆啊」、「200張可以幹嘛…搞笑嗎」、「哪來的窮鬼？這樣連當ATM都不夠格」、「200太少了吧」、「還是娶不到的」。

據了解，00940於3月11日至3月15日正式開放募集，可以透過元大投信或指定銷售機構申購，包括證券商、銀行，共有18家合作券商，包括元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、台銀證券、大昌證券。另有2家合作銀行，分別是元大銀行和華南銀行。

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