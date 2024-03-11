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朱國榮「逃半個地球」落腳俄羅斯　2原因曝光

朱國榮去年10月底達莫斯科（圖）後，至今仍與嫩妻宣宣住在高級飯店。（東方IC）

▲朱國榮去年10月底達莫斯科（圖）後，至今仍與嫩妻宣宣住在高級飯店。

圖文／鏡週刊

創下5億元天價交保金遭沒收的殯葬大亨朱國榮潛逃萬那杜後，再度逃竄他國。本刊掌握，經以色列繞了地球大半圈逃亡的朱，已落腳莫斯科！俄羅斯與烏克蘭戰事仍持續，以色列也爆發以哈戰爭，二國都有戰亂，朱國榮為何仍前往？其中大有玄機，本刊調查，主要原因是因朱國榮持萬那杜護照，在以色列及俄羅斯都可以免簽證入境，另一個原因，則與俄羅斯有關。

10月中，朱國榮帶著宣宣搭機飛往俄羅斯首都莫斯科。本刊調查，持萬那杜護照入境俄羅斯也是免簽，加上烏俄戰爭後俄羅斯與歐美對立，不理會國際刑警組織協助辦案的請求，讓朱國榮改選俄羅斯為落腳處。知情人士透露，柬埔寨及非洲烏干達、安哥拉等50餘國，持萬那杜護照也是免簽，全都被朱列為棲身的候選國。

朱國榮（右）與嫩妻宣宣（左）在菲律賓會合後已轉往俄羅斯。（讀者提供）

▲朱國榮（右）與嫩妻宣宣（左）在菲律賓會合後已轉往俄羅斯。

檢警苦追多時，一度傳出朱國榮在中國落網，甚至在南太平洋島國萬那杜遭軟禁，不過，辦案人員掌握，朱利用萬那杜護照與多國免簽證的便利，搭乘豪華遊艇及私人專機不斷變換地點躲藏，總計陸海空移動長達2.5萬公里，最後經以色列轉往俄羅斯，與嫩妻在莫斯科市區一處高級飯店受專人保護，由於台俄2國並無邦交，加上烏俄戰爭等因素，追緝朱國榮返台恐面臨瓶頸。

朱國榮去年9月7日由台南安平搭遊艇離台後，經菲律賓轉往萬那杜待5天，再飛以色列住1個月，隨後飛至莫斯科，全程長達2.5萬公里。

▲朱國榮去年9月7日由台南安平搭遊艇離台後，經菲律賓轉往萬那杜待5天，再飛以色列住1個月，隨後飛至莫斯科，全程長達2.5萬公里。

朱國榮去年逃亡後，檢警透過國際刑警組織要抓他回台歸案，過程中傳出朱國榮身體出狀況，甚至遭萬那杜軟禁及註銷護照，但都未獲得證實。知情人士指出，朱當年在澳門劫運鈔車殺人至今仍遭通緝，不會至中國自投羅網，且他的台灣護照已遭我國註銷，目前他持用的萬那杜護照，成為他在海外的身分證，儘管我國透過管道與萬那杜政府聯繫，希望能註銷朱的護照，卻未獲正面回應。

本刊調查，朱國榮與妻子陳宛瑄（宣宣）潛逃萬那杜不久，即轉往萬那杜護照可免簽入境的以色列，作為最終的落腳處。但人算不如天算，他與妻子去年9月中旬住進以色列台拉維夫飯店後，不到一個月即爆發以哈戰爭，一時之間恐難善了，讓他決定離開這個戰亂之地，前往俄羅斯，下一站很可能再回到以色列或前往柬埔寨及非洲烏干達等對持萬那杜護照者免簽的國家。

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