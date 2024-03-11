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「神祕鑽石商」身分曝光　包私人飛機助朱國榮逃亡

美籍猶太裔珠寶鑽石商人夏本杰（圖）協助朱國榮逃亡，遭列被告約談後限制出境。

▲美籍猶太裔珠寶鑽石商人夏本杰（圖）協助朱國榮逃亡，遭列被告約談後限制出境。

圖文／鏡週刊

2月27日，台北地檢署針對國寶集團總裁朱國榮逃亡案展開搜索約談，與朱相識逾20年的美籍鑽石珠寶商夏本杰與妻子林郁芬等九人遭拘提到案，檢警查扣夏氏夫妻的iPhone手機及相關事證，逐步還原朱潛逃出境後的逃亡路徑，研判他與嫩妻宣宣已從萬那杜轉抵俄羅斯；夏氏夫妻坦承在朱逃亡過程中，曾以20萬美元租下一架私人包機供朱國榮搭乘。

「朱國榮逃亡除了計畫縝密外，手邊能動用的資源、人脈從未斷過，並留有應急的備援計畫。」知情人士告訴本刊，朱早在去年遭二審重判前，就已展開逃亡規劃，他先透過事業夥伴、超跑達人周哲男以1億元買下一艘85呎長的豪華遊艇，並在基隆八斗子星晨碼頭投資遊艇管理公司，以及請美籍猶太人夏本杰安排私人飛機，最終目的地原是以色列，不料，去年9月中旬抵達以色列台拉維夫，不到一個月就爆發以哈戰爭，他眼看苗頭不對，隨即帶著妻子轉往俄羅斯。

夏本杰日前到案坦承，他與妻子林郁芬替朱國榮承租私人專機，事先並不知他要用來逃亡，因供詞避重就輕，偵訊後2人都被列為協助逃亡共犯，夏本杰被限制出境，夏妻則80萬元交保。

朱國榮搭夏本杰以20萬美元租的私人專機，由佬沃飛至萬那杜。示意畫面。（東方IC）

▲朱國榮搭夏本杰以20萬美元租的私人專機，由佬沃飛至萬那杜。示意畫面。

知情人士指出，夏本杰是朱國榮合作超過20年的事業夥伴，身價數億元，1980年代朱在港澳與大圈仔搶劫運鈔車涉及命案遭通緝，來台曾從事珠寶買賣，後來與夏合作，一起做鑽石及珠寶原石生意，這是朱致富的關鍵之一。朱的犯案往事還被改編拍成電影《省港旗兵》。

至於夏本杰一直都很低調，他經常出現在台灣的猶太人聚會，形象良好。知情人士指出，朱國榮對事業夥伴及同仁都很照顧，作風海派、有情義的性格，讓他在逃亡期間獲得不少協助，去年他請夏本杰租私人飛機，夏沒問原因立即辦妥，此次遭拘提才讓他與朱的交情曝光。

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鏡週刊朱國榮夏本杰

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