「朱總裁不回來了！」　朱國榮設3斷點鬥法檢警

▲朱國榮去年就開始籌劃偷渡，由周哲男以1億元買下一艘遊艇停放在基隆八斗子。



圖文／鏡週刊

回溯朱國榮去年潛逃出境後的逃亡路線，不難看出他盤算出逃計畫相當仔細，朱國榮去年3月及4月因炒作龍邦股票與涉及台灣人壽保險內線交易案，分別遭高等法院判刑8年及16年，並遭限制出境；去年9月7日，就在即將三審定讞前夕，他一如往常至派出所報到，隨即由超跑達人周哲男（已遭另案收押）開車接應離開台北，同一時間停放在基隆八斗子的遊艇也立即出海，雙方在台南安平港會合，利用黑夜掩護朱登船。

▲朱國榮去年就開始籌劃偷渡，由周哲男以1億元買下一艘遊艇停放在基隆八斗子。

遊艇由船長鍾明華與兒子鍾佳汶、鍾佳融，載著朱國榮一路航向菲律賓度假勝地佬沃。本刊調查，朱國榮逃亡過程一再設下斷點，隔天他在佬沃下船，持宣宣父親陳泰壽的護照換上自己的照片入境，夫妻變父女，通關後即不再與鍾氏父子聯絡；此時，宣宣也從台灣搭機經香港飛抵佬沃；同一時間，夏本杰夫婦由台灣經菲國首都馬尼拉抵達佬沃安排的私人專機，也已加滿油在佬沃機場等候。

▲船長兒子鍾佳汶（圖）也因助朱國榮逃亡以10萬元交保。

朱國榮與妻子會合後，並未在佬沃多做停留，2人立即登上私人專機。本刊調查，當時夏本杰夫婦也在這架專機上，和朱夫妻一起飛往南太平洋島國萬那杜首都維拉港機場，之後便分道揚鑣，不再聯絡，企圖設下第二個追緝斷點。

朱國榮與宣宣在萬那杜豪華飯店住了5天4夜，以投資移民方式取得萬那杜護照後，立即從萬那杜出發，飛往1萬5,000公里外的以色列；夏本杰夫婦則由萬那杜飛澳洲雪梨轉機回台。由於夏本杰夫婦手機中與朱國榮、宣宣的微信對話紀錄都沒有刪除，檢警因此比對出朱逃亡的路線，但也發現其中刻意安插假訊息，企圖誤導檢警追查方向。

▲船長另一兒子鍾佳融（圖）也是助朱國榮逃亡共犯，以10萬元交保。

協助朱國榮逃亡的超跑達人周哲男，2月底涉掏空台中商銀10億元租豪車及私人飛機遭收押，夏本杰夫婦及船長等9人遭列被告，本刊詢問親近朱國榮的人士，朱會回國面對嗎？該人士表示，這些人（夏本杰等人）都是情義相挺，但「朱總裁不會回來了。」至於朱國榮身體是否如傳言出狀況？該人士表示：「莫斯科冬天氣溫常在零度以下，這是朱總裁比較不適應的，但他都是住飯店，有專人照料，身體並無狀況。」

本刊調查，去年9月協助朱國榮潛逃的周哲男等人，同年9月底即向警方自首，由於《入出國移民法》將協助偷渡刑責加重到7年的條款，今年3月1日才正式施行，周哲男等人仍適用舊法，刑責3年以下，在朱國榮抵達以色列後即經高人指點自首與自白，未來雖會遭判有罪，但很可能獲緩刑。

▲超跑達人周哲男（圖）負責安排朱國榮逃亡的國內陸路及出境海路，案發後因另涉掏空台中商銀遭收押。

朱國榮規畫的逃亡路線從亞洲到澳洲及現在的臨洲的俄羅斯，非洲也在規劃路線上，他海外已在菲律賓、萬那杜及以色列設下斷點，國內的涉案者也都自首，朱國榮正與檢警大鬥法，相關單位須持續全方位努力，才能不讓他及協助偷渡的人逍遙法外。

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